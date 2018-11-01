Yok olmadan buraları görün

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Küresel ısınmanın verdiği zararlar dünyada artık inkar edilemeyecek seviyelere yükseldi. Önümüzdeki yüzyıl içinde deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Bu yükselme dünyanın dengesini değiştirmeye yetecek çoğunlukta. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor. Bazı yerler tamamen sular altında kalırken bazıları değişime uğrayacak ya da yaşanmaz hale gelecek.

LUT GÖLÜ

Dünyanın en tuzlu gölü olan İsrail ile Ürdün sınırında yer alan Ölü Deniz'in (Lut Gölü) su yüzünde batmadan kalmak mümkün. Küresel Isınma sebebiyle kuruyarak sürekli küçülen göl günüzmüde hiçbir akarsudan beslenmiyor. Ölü Deniz, Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada yer alır. Denizin küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK BARİYER RESİFİ

Avustralya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Büyük Bariyer Resifi, tarihin en büyük mercan beyazlamasını yaşıyor. Mercan beyazlaması, mercan resiflerinin uzun süre normalden sıcak suya maruz kalmasına bağlı toplu mercan ölümleri nedeniyle gerçekleşiyor. Çoğu kaynak, okyanus ısısının artması nedeniyle Büyük Bariyer Resifi için artık geri dönüş olmadığını belirtiyor.

KENYA

Uzmanların son yıllarda dikkat çekmek için ellerinden geleni yaptığı Kenya, Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde bulunan karın erime ihtimali nedeniyle önümüzdeki 15 yılda yok olma riskiyle karşı karşıya. 1912-2007 yılları arasında Kilimanjaro‘nun buz yüzeyinin %85 oranında azalmış olduğuna dikkat çekiliyor. Bu da dağın doğal yapısının değişmesine, belki de yok olma ihtimali ile yüz yüze kalmasına neden olabilir.

MADAGASKAR CUMHURİYETİ

Dünyanın en sevimli hayvanları Primatlerin alt grubu olan Lemurlara ev sahipliği yapan dünyanın en büyük dördüncü adası Madagaskar Cumhuriyeti için uzmanlar sadece 35 yıl ömür biçiyorlar. Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Adanın korunmasına katkı sağlanmazsa 35 yıl içinde adanın bütün özelliklerini kaybedeceği söyleniyor.

MALDİVLER

Hint Okyanusu’ndaki rakımı en düşük ülke olan Maldivler’in en yüksek noktası deniz seviyesinin yalnızca 2,3 metre üzerinde, ortalama yüksekliği ise 1,5 metre. 1190 adacıktan oluşan Maldivler’in küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 100 sene sonra tamamen deniz altında kalacağı söyleniyor. 2100 yılı itibariyle 45 cm’lik bir su yükselmesi yaşanması ve ülkenin, yüz ölçümünün %77’sini kaybetmesi bekleniyor.