Yaz tatili yapamayanlar buraya! İşte en iyi sonbahar rotalar

İşte sonbaharın keyfini en iyi çıkarabileceğiniz tatil rotaları;

ADA KEYFİ

Şehrin kalabalığından bunaltıcı gürültüsünden kaçanlardan mısınız? Yolunuzu önce Çanakkale’ye sonra Bozcaada’ya çevirin. Ada bu mevsimde rüzgarlı olabilir fakat günü birlik kaçamaklar sizin kurtarıcınız. Bozcaadaya adımınızı atar atmaz kendinizi başka bir dünyada hissedeceksiniz. Akşamları gün batımının keyfini sürüp, hayallere dalacağınız Polonte olmazsa olmazlardan. Gelmişken, yine Rum ve Türk mutfaklarının hakim olduğu lezzetli zeytinyağlı yemeklerini tatmadan ve üzerine sakızlı Türk kahvesi içmeden dönmeyin.

DOĞA AŞKINA

Şu sıralar şöyle hafta sonu kaçamağı yapmayı planlayan biriyseniz arabanıza binin Safranbolu, İstanbul’a 410 km uzaklıkta ve arabayla 5 saat mesafede bir yer. Safranbolu, 1994 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yerini aldı. Yıllara meydan tarihi konakları, şirin mi şirin sokakları, çarşısı ve 19. yüzyıl Türk toplum yaşantısını yansıtmasıyla Safranbolu, sonbahar rotalarının olmazsa olmazı.. Şehrin müzeye dönüştürülmüş tarihi konaklarını mutlaka görmeli, o gizemli sokaklarında fotoğraf makinizle kaybolmalı, çarşısında Safran çayı içmeli ve dönerken meşhur Safranbolu lokumundan kesinlikle almalısınız.

ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ

Avrupa’nın sobahar rotaları arasında belki de en keyifli şehir Amsterdam. Bir bisiklet kiralayıp, kiremitten yapılan evlerin önünden özgürce geçerek, kanallar boyunca sokak sokak gezmek sizi şehrin tadına doya doya yaşamanıza imkan sunacak. Kimsenin kimseye karışmadığı, herkesin sadece hayatını yaşadığı insanlarla aynı yerde nefes almak...

Şehirde mutlaka görmeniz yerler arasında, Vondelpark, Dam Meydanı... Museumplein, Van Gogh Müzesi, Rijksmuseum ise şehrin cazibe noktaları...

TARİHİ DOKUSU MUHTEŞEM

Sonbaharda en güzel renklere bürünen Avrupa şehirlerinden biri de Almanya'nın başkenti Berlin. Berlin, güvenli şehir hayatı, müzeleri, parkları ve tabi ki tarihin en ağır savaşı 2.Dünya Savaşı ve sonrasından kalan izleriyle Avrupa’nın hem en keyifli hem de en etkileyici şehirlerinden. Berlin’in renkli gece hayatı, yemekleri, müzeleri ve neredeyse her boş duvarı dolduran grafitileriyle ünlü. Sonbaharın renklerini doyasıya hissedeceğiniz sokaklarda kendiniz kaybedeceğiniz bir tatil için yolunuzu mutlaka Berlin’e çevirin.