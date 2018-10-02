Yaz sezonunda en çok tercih edilen yerler

İşte 2018 yaz sezonunda küçük-butik oteller ve pansiyonlar bazında en çok tercih edilen tatil bölgeleri:



10-) Kaş / Antalya



Akdeniz sahillerinden listeye giren tek yer bu yaz Kaş oldu. Kalkan'ı, Çukurbağ Yarımadası, Kaputaş Plajı, daha nice bakir koyları ve plajlarıyla Kaş, tatilcilerin uğrak mekanı. Akdeniz lezzetlerini barındıran restoranlarını, hayat dolu sualtını, harika manzaralar sunan koyları ve keyifli mekanlarıyla Kaş her daim Akdeniz'de ayrı bir yere sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor.





9-) Sarımsaklı / Ayvalık / Balıkesir



İstanbul'dan kaçış rotası denilince ilk akla gelen yer Ayvalık. Deniz ve plajı da güzel olsun diyenlerin kaçış noktası da Ayvalık'a bağlı Sarımsaklı. Hem her bütçeye hitap eden tesisleri, hem de merkeze olan yakınlığıyla çocuklu aileler başta olmak üzere tatilciler Sarımsaklı'ya ayrı bir ilgi gösterdi.





8-) Ölüdeniz / Fethiye / Muğla



Hani hep o fotoğraflarda gördüğümüz harika kumsal, dupduru deniz, gökyüzünde rengarenk süzülen paraşütlerin yeri Ölüdeniz. Ancak 1 hafta kalınınca tadına varabileceğiniz yer olan efsaneleriyle de ünlü bu topraklar, yaz döneminde yabancı turistler kadar yerli turistlerin de uğrak noktası oldu. Unutmadan hemen hatırlatalım, Ölüdeniz baharda da bir başka güzel.





7-) Datça / Muğla



'Tanrı sevdiği kullarını Datça'ya gönderirmiş.' derler ya işte tam da öyle. Burada yaşasam ömrüm uzar dedirten bir yer Datça. Can Yücel'in de hayatının son anına kadar yaşamayı tercih ettiği Datça, ne kadar kalabalık olursa sanki o kalabalıktan eser yokmuşçasına hissettirir insana. Eski Datça'sı, yeni Datça'sı, Knidos Antik Kenti, denizi ve doğasıyla huzur bulmaya gelenlerin adresi oldu bu yaz Datça.





6-) Ayvalık / Balıkesir



İstanbulluların her fırsatta soluğu aldığı yer oldu Ayvalık bu yaz. Hem uzun tatiller, hem de hafta sonu kaçamaklarının ilk adresi olan bu destinasyon, şehrin keşmekeşliğinden ve hengamesinden sıyrılıp nefes almak isteyenleri ağırladı. Cunda adası, balık restoranları, Ege lezzetlerine sahip yemekleri, zeytinyağlıları, sahilleri, tertemiz denizi, tekne turlarıyla Ayvalık, sonbaharda da ilgiyi üzerinde tutacağa benziyor.





5-) Fethiye / Muğla



Bu yaz Akdeniz'den ziyade Ege sahilleri, tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden oldu. Fethiye de bu destinasyonlardan biri. Doğal güzellikleri ve ekstrem sporlara olanak sağlayan organizasyonlarıyla hem adrenalin tutkunlarının, hem de tatilinde deniz, kum ve güneş arayanların mekanı oldu Fethiye.

4-) Marmaris / Muğla



Turunç, Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, İçmeler ve keşfedilesi daha birçok yeriyle Marmaris, Muğla'dan tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Büyük bir sahil kenti olan Marmaris, harika bir denize, koylara ve plajlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca otelleriyle, restoranlarıyla, gece kulüpleriyle ve alışveriş imkanı sunan çarşılarıyla misafirlerine unutamayacakları bir tatil fırsatı sunmakta.





3-) Çeşme / İzmir



En çok tercih edilen yerlerde Çeşme 3. Sırada karşımıza çıkıyor. İstanbul'a yakın olması ve ulaşımının oldukça rahat olması, Çeşme'nin tercih edilirliğini arttıran etmenlerden sadece biri. Her bütçeye ve her konaklama zevkine hitap eden konaklama tesisleri de cabası.





2-) Alaçatı / Çeşme / İzmir



Ege'nin gözbebeği Alaçatı bu yıl en çok tercih edilenlerde 2. sıraya oturdu ve bunun haklı gururunu yaşıyor. Bir tarafta beach clubların dur durak bilmeyen 24 saat aralıksız eğlenceleri, after partileriyle hareketli gece hayatı, diğer tarafta sakin ve huzur dolu yemyeşil doğası ve denizi. Daracık sokaklarında sıralan Alaçatı evleri, harika dekorasyona sahip butik otelleri ve Ege lezzetleriyle damağınızı şenlendiren restoranlarıyla her zevke hitap eden bir tatilin adresi oldu Alaçatı.





1-) Bodrum / Muğla



Gerek ülkemizin gerekse de Muğla'nın tatil ve turizmde öne çıkan yeri Bodrum, bu yaz yine zirveye oturdu. Masmavi harika deniz, yemyeşil doğası, uyku nedir bilmeyen eğlenceleriyle gece hayatı ve harika otelleriyle Bodrum, bu yaz mevsiminin en çok tercih edilen destinasyonu oldu.