Vatozlarla muhteşem bir deneyime hazır mısınız?

VATOZLARLA BİRLİKTE YÜZME DENEYİMİ

Özellikle dalış tutkunları için görülmesi gereken bir yer olan Stingray City, deniz canlılarına ve su altı dünyasına ilgi gösteren herkesin beğenisini kazanıyor. Bölgede biri sığ biri de biraz daha derin olan iki sahil şeridi bulunuyor. Yaklaşık bir metre değinliğindeki sığ sahil şeridinde, vatozlar su yüzeyinden rahatlıkla sevilebiliyor. Daha derin olan sahil şeridindeki vatozlar ise dalış yapabilenler tarafından deniz altında da gözlemlenebiliyor.

Dalış yapan turistler ile adeta dans eden vatozlar, denizin altında çok fotojenik görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsanlara oldukça alışmış olan vatozları görmek ve onlara dokunmak isteyen turistler için bölgede birçok tur düzenleniyor. Vatozlarla birlikte fotoğraf çekme fırsatını da kaçırmayan gezginler, irili ufaklı tur tekneleriyle bölgeye akın ediyor.

VATOZLARIN TOPLANMA HİKAYESİ

Vatozların bu sularda yoğun şekilde bulunmasının zamanla ortaya çıkan bir durum olduğu düşünülüyor. Civarda avlanan balıkçı teknelerinin seferlerinin sonunda yem ve balık artıklarını bu bölgeye döktüğü ve bunun sonucunda vatozların biriktiği tahmin ediliyor.

Yıllarca balıkçılar tarafından beslenen vatozlar, bir süre sonra balıkçı teknelerinin motor sesini tanıyarak yemek için bölgeye akın etmeye başladılar. Bu zamanla bir geleneğe dönüştü ve dalgıçlar da vatozları elleriyle besleyebileceklerini fark ettiler. Günümüzde çeşitli şirketlerin gezinti botları ve kayıklarla tur düzenlediği Stingray City’ye gelen turistler, göğüs hizasına gelen sığ sularda vatozlarla yakınlaşabiliyor, onları elleriyle besleyebiliyor. Dalış yapmayı bilen gezginler de biraz daha derin kısımlara gidip, vatozlarla yan yan yüzmenin keyfini çıkarıyor.

DALIŞ SEVERLERİN DE GÖZDESİ

Tatilcilerin yanı sıra dalış yapmayı sevenler de Karayip açıklarında yer alan Cayman Adaları’nı tercih ediyor. Cayman Adalarını oluşturan üç adadan birisi olan Grand Cayman adasında bulunan Stingray City de dev vatozlarıyla ilgi çekiyor. Tüplü dalışın yanı sıra şnorkel ile de gözlemlenebilen vatozlar, mavinin her tonunun bulunduğu bu harika sulara renk katıyor.

Turistler, vatozları beslerken dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor. Vatozları görevlilerin ikazlarına uygun şekilde beslemek ve sevmek gerekiyor. Deniz turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Cayman Adaları, Stingray City ile ilgi çekici bir gezi rotası hâline geliyor.