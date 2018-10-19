Vadideki cennet: Santa Antik Kenti

Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında gösterilen Santa Antik Kenti, eşsiz doğası ve yörenin sivil mimarisini yansıtan evleriyle ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor.

Vadideki cennet: Santa Antik Kenti

Vadideki cennet: Santa Antik Kenti

Gümüşhane Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu bilinen Santa Antik Kenti'ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolojik ve doğal sit alanı ilan etti.

Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından Santa Antik kenti, tarihi ihtişamı ve doğal güzelliği ile doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor.

Merkez ilçe Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu biliniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Santa Antik Kenti, Binatlı, Terzili, Zurnacili, Piştovlu, İşhanlı, Çinganli ve Çakallı olmak üzere 7 mahalleden oluşuyor.

Her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan tek katlı evler ile kilise ve çeşmenin bulunduğu Santa Anti Kenti, özgün mimariyle yapılmış 300'ü aşkın tek katlı ve dönemin sivil mimarisinin özelliklerini sergiliyor.

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