Uzmanlar uyarıyor: 3 haftadan az tatil yapanlar...

DİKKAT! AZ TATİL YAPANLARIN ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

30 yıl boyunca toplanan veriler yeterli uzunlukta tatil yapmamanın kişinin ölme riskini artırabildiğini ortaya koydu.

Yapılan bir araştırmaya göre bir yıl içinde işten üç haftadan daha az süre uzaklaşan insanların ölme ihtimali diğerlerine oranla yüzde 37 daha fazla.

Araştırmacılar kısa tatil ve uzun çalışma saatlerinin kalp üzerinde zararlı etkileri olduğunu ve ölümle ilişkili olduğunu belirtiyorlar.

BİNDEN FAZLA ERKEK ŞİRKET YÖNETİCİSİ İZLENDİ

Bilim insanları araştırma kapsamında binden fazla erkek şirket yöneticisini takip etti.

1974 ve 1975 yıllarında çalışmaya dahil edilen bu kişiler aşırı kilolu olma, sigara içme alışkanlığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, glikoz intoleransı veya yüksek trigliserit gibi nedenlerle en az bir kardiyovasküler risk faktörüne sahipti.

4 AYDA BİR SAĞLIK TAVSİYELERİ VERİLDİ

Bu katılımcılardan 612'sine her dört ayda bir sağlık tavsiyeleri verildi. Tavsiyeler arasında fiziksel aktivitede bulunmak, sağlıklı bir diyet tarzı, fazla kilodan kaçınmak, sigarayı bırakmak için ipuçları yer alıyordu.

Ayrıca gerekli görüldüğünde müdahale grubundaki erkeklere kan basıncını düşürecek ilaçlar da verildi. Diğer erkekler ise kontrol grubu olarak tutuldu ve herhangi bir tavsiye almadılar.

3 HAFTADAN AZ TATİL YAPANLARIN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 37 DAHA FAZLA

Çalışma sonucunda, 1974'ten 2004'e kadar yıllık üç hafta ya da daha az yıllık izin kullanan müdahale grubundaki erkeklerin ölüm riskinin, aynı grupta yer alan ancak bir yılda 3 hafta ya da daha uzun tatil yapanlara oranla yüzde 37 daha yüksek olduğu belirlendi.

Herhangi bir sağlık tavsiyesi almayan kontrol grubundaki kişilerin ölme riskinde ise herhangi bir değişim olmadığı gözlendi.

Araştırmayı yürüten isimlerden Helsinki Üniversitesi'nde görevli Timo Strandberg, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın tatilin yerini tutmadığını belirterek, ikisinin bir arada olması gerektiğine işaret etti.