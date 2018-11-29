Şahinkaya Kanyonu: Uçmak isteyen buraya gidiyor!

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Bu doğa harikasını Instagram’ın gezgin çifti @baskadunyalardavar hesabının yazarları Merve ve Furkan gezdi gördü ve yazdı. İşte tüm güzelliği ile Şahinkaya Kanyonu…

Samsun’a bağlı Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, Türkiye’nin en büyük 2. Kanyonu. Ancak bu önemli özelliğine rağmen henüz layık olduğu üne ulaşabilmiş değil. Son dönemlerde yapılmaya başlanan festivallerle (falcon fest) ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla yeni yeni kendini duyurmaya başladı. Siz de belki biliyorsunuzdur belki de hiç duymadınız ama güzelliği ile görenleri büyülüyor Şahinkaya Kanyonu, bizden söylemesi.

Kızılırmak nehri üzerindeki en uzun ve dar geçit olan Şahinkaya Kanyonu’nun uzunluğu tam 2.5 kilometre. İnsanda hayranlık uyandıran dik kayalıkların suya olan mesafesi ise 324 metre. Suyun derinliği de duyunca insanı ürküten türden, 80 metre! Yani tekne turu ile kanyonun içerisine yolculuğa başladığınızda kendinizi minicik bir nokta gibi hissediyorsunuz.

Baktığınız an sizi büyüleyen bu doğa harikası, yıllardır süregelen bir oluşumun eseri. Dağlar ve bu dağlardaki kayaları akarsuların on yıllarca aşındırması sonucu ortaya çıkmış. Altınkaya Barajı’nın yapılması ile de kanyon su ile dolmuş ve bizler için harika bir görüntü ortaya çıkmış.

Şahinkaya Kanyonu Tekne Gezisi

Bölgenin baraj sularıyla dolması ile birlikte Şahinkaya Kanyonu’nda tekne gezileri başlamış ama ne yazık ki hala tam anlamıyla ünlenmiş diyemeyiz. Gerçi bir yandan ülkemizde bulunan böyle bir doğal güzelliğin bir an önce hak ettiği değeri görmesini isterken bir yandan da mümkün olduğunca gizli saklı kalmasını istiyoruz biz. Tabi bu sakinlik muhtemelen çok uzun sürmeyecektir. O yüzden bizce hala bakirken gidip görün bu tablo güzelliğindeki kanyonu.

Şahinkaya Kanyonu’nun içlerine doğru yapılan tekne gezisi ile uzaktan izlediğiniz o muhteşem manzaranın içine dalma imkanını elde ediyorsunuz. Buranın en güzel aktivitelerinden biri. Oraya kadar gitmişken yapmadan sakın dönmeyin. Çünkü uzaktan gördüğünüzde hissettikleriniz ile içinde gezerken hissettikleriniz arasında en an kanyondaki dağlar kadar fark var.

Yaklaşık 1 saat süren tekne gezisinde, göğe uzanan metrelerce uzunluktaki kayalıkları yakından görme şansına sahip oluyorsunuz. 1 kişi fiyatı 10-15 TL civarında. Bu arada tekne turu yaparken kanyonun serin sularına da atarım kendimi diye düşünüyorsanız fazla ümitlenmeyin. Çünkü son zamanlarda çok fazla boğulma olayı yaşandığından suya girmek artık yasak.

Şahinkaya Kanyonu ‘nda Ne Yapılır?

Şahinkaya Kanyonu zaten bir doğa harikası olduğu için burada her şeyden önce stresten arınabilirsiniz.Ayrıca burada paraşütle atlamadan, tırmanmaya, trekkingden, doğa koşularına kadar bir çok sportif aktivite de yapılıyor.

Eğer sporcu değilseniz piknik yapabilir, fotoğraf çekebilir ve tekne turu gezilerine katılabilirsiniz. Bunlar, bölgede hoş vakit geçirmeniz için 3 yeterli etkinlik diyebiliriz. Çünkü manzara o kadar güzel ki, çok fazla bir şey yapma ihtiyacı hissetmeyecek, bol bol manzaraya dalıp gideceksiniz. Eğer zamanınız ve enerjiniz var ise zirveye tırmanabilirsiniz. En harika manzarayı oradan görüp, en enfes fotoğrafları oradan çekebilirsiniz. Zirveye çıkmak biraz zormuş, dikkatli olmanızda fayda var. Tekne turlarını organize eden arkadaşlardan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca Şahinkaya Kanyonu’nda artık her sene Falcon Fest düzenleniyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile ilk kez 2017 yılında düzenlenmiş bu festival. Bundan sonra da her yıl 4-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecekmiş. Buradan ilgililerine duyurmuş olalım.

Festival kapsamında çeşitli spor dallarında (özellikle ekstrem sporlar) aktiviteler var. Bunlardan bazıları; Kano/Dragon, Yamaç Paraşütü, Kitesurf, Paramotor, BASE Jump, Slackline/Highline, Kaya Tırmanışı, Trekking ve Dağ Bisikleti.

Şahinkaya Kanyonu Nerede, Nasıl Gidilir?

Şahinkaya Kanyonu, Samsun’nun Vezirköprü ilçesinin, Kuruçay Köyü’nde bulunuyor. Buraya gelen bir toplu taşıma aracı bulunmadığından Yolcu360’tan kiralayacağınız aracınızla rahatça ulaşabilirsiniz. Aracınıza binip yola çıkın. Veziköprü’ye ulaştıktan sonra Adatepe, Oymaağaç ve Türkmen köylerini takip ederek kanyona ulaşabilirsiniz. Haydi şimdi siz de gezi tarihinizi belirleyip Yolcu360’tan bir araç kiralayın...