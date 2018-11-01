Türkiye'ye akın ettiler! Listenin başında Ruslar var

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yılın 3. çeyreğine ilişkin sınır giriş-çıkış istatistiklerine yer verildi. Buna göre Türkiye, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 22,08'lik artış yaşandı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların da dahil olduğu toplam turist rakamlarında, Ocak-Eylül 2018 döneminde yüzde 21,35 artışla 37 milyon turist rakamına ulaşıldı.

Türkiye'ye 9 aylık dönemde en çok ziyaretçi, yüzde 16,09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 11,21'lik artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 5,95'lik artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'yi eylül ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,57 artarak, 4 milyon 792 bin 818'e ulaştı. Rusya eylül ayında yüzde 19,49 artış ve 934 bin 87 ziyaretçi ile yine birinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 12,30 artış ve 589 bin 754 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere ise yüzde 6,63 artış ve 317 bin 748 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Eylül 2018 döneminde en çok turist İngiltere'nin ardından Bulgaristan ve Gürcistan'dan geldi.