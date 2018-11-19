Türkiye'nin keşfedilmeyen tatil yerleri

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Kalem Adası / İzmir

Bir tarih ve turizm bölgesi olan İzmir her ne kadar yazları dolup taşsa da henüz keşfedilmemiş, sakin bölgeleri bulunmakta. Bunlardan biri de Dikili'nin Bademli Köyü'ne bağlı Kalem Adası. Yeni yeni turistlerin rotasına giren Kalem Adası Ege'nin Maldivleri olarak anılıyor.

Gölyanı Yaylası / Giresun

Gölyanı Yaylası Giresun'un doğal güzelliklerinden. Gölyanı Yaylası'nın doğal güzelliğini ahşap evler, göl ve ladin ağaçlar tamamlıyor.

Gideros / Kastamonu

Batı Karadeniz’deki kartpostallık bir manzarasına sahip Gideros Koyu sakin bir tatil yapmak isteyenler için büyüleyici bir yer. Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan bu koy mavi ve yeşil renklerle doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Bölgenin 3500 yıl önce Amazonlar tarafından kurulduğu biliniyor.

Karaburun / İzmir

İzmir’in sakin kalmayı başarabilmiş diğer bir yeriyse Karaburun. Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça gibi turistik yerlerin aksine kitle turizminin etkilerinden korunmuş bir yer Karaburun. İzmir’in Karaburun ilçesi, zeytin ağaçları, turkuaz renkli sakin koyları, taş evlerle bezenmiş tipik Ege köyleri ve sıcakkanlı halkıyla ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir tatil vaadediyor.

Kekova / Antalya

Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarında Kaleköy (Simena) ve Üçağız açıklarındaki küçük ve kayalık bir ada Kekova. Kekova’ya teknelerle ulaşım sağlanıyor.

Kerpe / Kocaeli

Kerpe Kandıra’nın Karadeniz kıyısında doğal güzellikleri olan küçük bir kıyı kasabasıdır. Kerpe, Kandıra’ya 10 km, İzmit’e 50 km uzaklıkta masmavi deniziyle, arkasında çam ormanları, elverişli bir coğrafi konuma sahip bir yer.

Adrasan / Antalya

Turizmin kalbi Antalya’da yer alan Adrasan, ona araçla 15 dakika uzaklıktaki Olimposa nazaran bir hayli sakin. Tertemiz berrak denizi ve doğanın verdiği huzurla kendinizi Adrasan’da yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz.

Kuyucak Köyü / Isparta

Lavanta tarlalarınıın internetteki fotoğraflarını gördükçe Fransa’nın meşhur Provence bölgesine mi gitmek istiyorsunuz? Aslında hiç gerek yok! Türkiye'nin Isparta ilinde de mor lavanta tarlaları mevcut. Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde her yıl haziran sonundan ağustos başına kadar, lavanta tarlaları bulunuyor.

Kocayayla / Bursa

Özellikle kış turizminin kalbi olan Bursa, başta Osmanlı tarihi olmak üzere pek çok tairihi esere ev sahipliği yapmakta. Av ve doğa tatili sevenler içinse Keles ilçesindeki Kocayayla harika bir durak olacak. Doğayla iç içe inşa edilen ahşap evlerde, temiz ve serin havada tatil yapmak isteyen tatilciler için yeni bir yaşam alanı sunuyor.