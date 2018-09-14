Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkelerin listesi

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte yurt dışına gitmeyi düşünenler için birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke...

UMMAN



Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.

Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı.

Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

ANDORRA

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz.

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz.

AZERBAYCAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor.

Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

BAHAMALAR

90 gün vizesiz.

BAHREYN

15 gün vizesiz.

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.

İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

BARBADOS

90 gün vizesiz.

BELARUS

30 gün vizesiz.

BELİZE

90 gün vizesiz.

BHUTAN

Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.

Bhutan’da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan’ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi’ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Online vize uygulaması var.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor

Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün.

BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.

BOLİVYA

90 gün vizesiz.

BOSNA HERSEK

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

CAPE VERDE (YEŞİL BURUN ADALARI)

Kapıda vize uygulaması var.

Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

CİBUTİ

Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir.

90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.

COOK ADALARI

180 gün vizesiz.

DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz.

Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor.

Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

DOMİNİK

21 gün vizesiz.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

EKVADOR

90 gün vizesiz.

EL SALVADOR

90 gün vizesiz.

ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

ERMENİSTAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.

Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.

Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.

FAS

90 gün vizesiz.

FİJİ

120 gün vizesiz.

FİLDİŞİ SAHİLİ

Online vize uygulaması var.

Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz.

Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

FİLİSTİN

30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

GUATEMALA

90 gün vizesiz.

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz.

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz.

GÜRCİSTAN

1 yıl vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

HAİTİ

Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

HONDURAS

90 gün vizesiz.

HONG KONG

90 gün vizesiz.

IRAK

Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor.

Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İRAN

90 gün vizesiz.

JAMAİKA

90 gün vizesiz.

JAPONYA

90 gün vizesiz.

KAMBOÇYA

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. Özellikle kara sınır kapılarında görevlilerin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle online vize uygulamasını tercih etmeniz önerilir.

Kamboçya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 37 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. 3 iş günü içerisinde 30 günlük vizeniz mailinize geliyor.

KARADAĞ

90 gün vizesiz.

KATAR

Kapıda vize uygulaması var.

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

KENYA

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.

Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz.

Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz.

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz.

KUVEYT

Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.

Kuveyt’te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor. 1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt’e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz.

Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt'e giriş yapamıyor.

LÜBNAN

90 gün vizesiz.

Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

MADAGASKAR

Kapıda vize uygulaması var.

Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

MAKAU

30 gün vizesiz.

MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MALDİVLER

30 gün vizesiz.

MALEZYA

90 gün vizesiz.

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MEKSİKA

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Online vize uygulaması var.

Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz.

En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz.

MOLDOVA

90 gün vizesiz.

MONACO

90 gün vizesiz.

Fransa sınırları içinde, Vatikan'dan sonra dünyanın en ufak 2. ülkesi olan Monaco, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa olacak. Fransa topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

MOZAMBİK

​Kapıda vize uygulaması var.

Havalimanında 84 ABD Doları karşılığında 30 günlük tek girişli vize alınabiliyor.

MYANMAR (BURMA)

Online vize uygulaması var.

Myanmar E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 50 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Myanmar, 28 günlük ve tek girişli vize veriyor.

Bunun dışında konsolosluk üzerinden de vize başvurusu yapabilirsiniz. Tayland'da Bangkok ve Chiang Mai'daki elçiliğe başvurabilirsiniz.

NEPAL

Kapıda vize uygulaması var.

Nepal, sınır kapılarında ve havalimanlarında vize veriyor. Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları.

Nepal'de yıl boyunca en fazla 90 gün kalabiliyorsunuz.

NİKARAGUA

90 gün vizesiz.

NİUE

30 gün vizesiz.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan, Türk vatandaşlarına 30 gün süreyle vizesiz oldu. Uygulama, 10 Şubat 2018 itibariyle başladı.

PALAU

30 gün vizesiz.

PANAMA

180 gün vizesiz.

PARAGUAY

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

RUANDA

30 gün vizesiz.

2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda, uygulamayı 1 Ocak 2018'den itibaren tüm dünya ülke vatandaşlarına yayma kararı aldı.

SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) NEVİS ADALARI

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAİNT LUCİA

42 gün vizesiz.

Saint Vincent ve Grenadinler

30 gün vizesiz.

SAMOA

60 gün vizesiz.

SAN MARİNO

İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

SAO TOME VE PRİNCİPE

15 gün vizesiz.

SENEGAL

90 gün vizesiz.

SEYŞELLER

90 gün vizesiz.

SIRBİSTAN

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SİNGAPUR

30 gün vizesiz.

SOLOMON ADALARI

90 gün vizesiz.

SRİ LANKA

Online vize uygulaması var.

Sri Lanka E-vize sitesi üzerinden E-vize 30 günlük 35 ABD doları. Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

SUDAN

Kapıda vize uygulaması var.

Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

SVAZİLAND

30 gün vizesiz.

ŞİLİ

90 gün vizesiz.

TACİKİSTAN

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyor ancak ülkeye gelmeden önce Tacikistan Vize websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuru sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Dolayısıyla, Tacikistan'a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi websitesi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şartına bağlanmış bulunuyor.

Tacikistan aynı zamanda online vize uygulamasına sahip. Tacikistan E-vize sitesi üzerinden yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.

TANZANYA

Kapıda vize uygulaması var.

Tanzanya, sınır kapılarında ve havalimanlarında 50 ABD doları karşılığında tek girişli, 90 gün vize veriyor.

TAYLAND

30 gün vizesiz.

Tayland, havalimanı yoluyla ülkeye girişte 30 günlük, kara sınır kapıları yoluyla girişlerde 15 günlük vize veriyor.

TAYVAN

Kapıda vize uygulaması var.

Tayvan, havalimanlarında 24 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

TOGO

Kapıda vize uygulaması var.

Togo kapı vizesi, Togo’nun kara sınır kapılarında ve Lome Havalimanı'nda ücreti karşılığında alınabiliyor.

Togo aynı zamanda Batı Afrika Vizesi (Visa Touristique Entente) grup vizesini de kabul eden ülkeler arasında. Batı Afrika vizeniz varsa ücretsiz olarak Togo'ya giriş yapabilirsiniz.

TONGA

31 gün vizesiz.

TRİNİDAD VE TOBAGO

90 gün vizesiz.

TUNUS

90 gün vizesiz.

TURK VE COİCOS ADALARI

90 gün vizesiz.

TUVALU

30 gün vizesiz.

UGANDA

Kapıda vize uygulaması var.

Uganda sınır kapılarında 50 ABD doları karşılığında 90 günlük vize alınıyor.

Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Uganda, Kenya ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

UKRAYNA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

URUGUAY

90 gün vizesiz.

ÜRDÜN

90 gün vizesiz.

VANUATU

30 gün vizesiz.

VATİKAN

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

VENEZUELA

90 gün vizesiz.

ZAMBİYA

Kapıda vize uygulaması var.

Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor.

Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.

ZİMBABVE

Kapıda vize uygulaması var.

Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.