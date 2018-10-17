Türkiye'de gitmenin cesaret istediği korkunç mekanlar

​

Davutlu Köyü / Kırklareli

Filmlere konu olan 'Karadedeler Olayı' Lüleburgaz'da bulunan Davutlu Köyü’nde yaşandığı iddia edilmiştir.

1989 yılında köylüler köyde 'cini varlıklar' gördüklerini polise söyledi. Bir gazeteci de köyü ziyarette bulundu.

Köyde normal olmayan hiçbir şeye rastlamayan gazeteci kamerasını bir gence bırakarak köyden ayrılmış. Gencin kameraya kaydettiği olaylar ise Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmış. Köylülerin çoğunun cesetleri parçalanmış bir halde bulunmuş.

Daha sonraları göz altına alınan gazetecinin olayla hiçbir bağı bulunmadığı için serbest bırakılmış Karadedeler Olayı isimli Türk filminde bu olay daha kapsamlı anlatıldı.

Cemil Molla Köşkü

Boğaz köprüsünden geçerken sağ tarafa baktığınızda bir kısmını görebileceğiniz, Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne giderken yolun sağ tarafında bulunan gösterişli köşk 'Perili Köşk' olarak anılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bu köşkü restore eden işçiler akıl almaz bir olaya tanık oldu. Gazete sayfalarında 'İşçilerin dili tutuldu' başlıkları köşkte paranormal olayların yaşandığını bir kez daha gündeme getirdi.

Yaklaşık 200 yıllık olan bu köşk televizyonlara 'Kaybolan Köşk' olarak da çıktı. Koskoca köşkün ara sıra bulunduğu yerden yok olduğu söyleniyor. Ancak bu ne kadar doğrudur bilinemez.

Geçmişte bu köşkü alan kişilerinse başlarına paranormal olayların geldiği söyleniyor.

Yedikule Zindanları

Paganizme inanan Paganlar tüm kötülükleri yok sayan iyi insanlar olarak biliniyor. Paganlar'a kötülük eden insanlar ise lanetli olarak kabul ediliyor.

Bu zindanda haksız yere eziyete uğrayan bir Pagan'ın ruhunun dolaştığı yıllardır süregelen bir efsane.

Yedikule Zindanları olarak adlandırılan bu yerde haksız yere eziyete uğrayan ve ölüme mahkum bırakılan bir Pagan ruhunun intikam için zindanda beklediğine inanılıyor.

Büyükada Rum Yetimhanesi

Turistlerin uğrak noktası haline gelen Büyükada'da yer alan Rum Yetimhanesi adanın yerlileri tarafından ziyaret edilmez.

Adada bulunan bu yetimhanede Rum erkek çocuklarının kaldığı biliniyor. Bu erkek çocukların çığlıkları ise eski ada sakinleri tarafından sıklıkla duyuluyormuş. Peki neden?

Çünkü yetimhanede çıkan bir yangın sonucunda onlarca yetim çocuk hayatını kaybetmiş. O günden bu yana bu yetimhane lanetli olarak sayılıyor.