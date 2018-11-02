Turistlerin Karadeniz'deki gözdesi: "Ortamahalle"

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Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilendiği Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izleri taşıyor.

Karadeniz'e gelen turistlerin son yıllarda ilk tercihleri arasında yer alan Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 120 tarihi evi ve restore edilen 8 konağıyla turistlere ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçi potansiyeli giderek artan ve turizmde adından söz ettiren mahalle, misafirlerine her mevsim eşsiz manzarasıyla tabiat ile iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Uzaktan bakıldığında, yağlı boya tabloyu andıran tarihi Ortamahalle, gerek film yapımcılarının gerekse yerli ve yabancı turistler ile ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.