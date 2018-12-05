Tuncel Kurtiz’i bağrına basan topraklar: Çamlıbel gezi rehberi

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Balıkesir‘in bu sakin ve huzurlu köşesini sizin için Instagram’ın engel tanımayan gezgini @gezginkz hesabının yazarı Elif Omput gezdi gördü ve yazdı…

Tuncel Kurtiz ile güzelleşen bir köy: Çamlıbel

Bir gün bir adam çıkar ve hayatınız da adını sanını bilmediğiniz bir yeri merak eder çıkar orayı ziyarete gidersiniz. Bu sefer İda Dağı’nın koynunda ebedi huzura gözlerini yummuş, delikanlı kelimesinin karşılığı olacak bir değerli sanatçımızın yurdunu, sokaklarını adımladım.

Peki kim bu gönüllere taht kurmuş insan, köyü bilenler hemen zihninden geçirmiştir eminim; herkesin aşk acısına, hayat acısına bir dirhem merhem olan Tuncel Kurtiz nam-ı değer Ramiz Dayı.

Vasiyeti kazdağların da başka bir köy olan Tahtakuşlar Köyü‘ne defnedilmek olsa da köy heyeti bu isteği kabul etmemiş ailesi de ona çok yakın olan Çamlıbel Köyü’ne defnetmiş.

O kadar sade, o kadar ihtişamsız bir kabri var ki işte dayının mezarı diyorsunuz. Mezarın etrafındaki taşlara sevenleri hayranları yürek ısıtan ufak notlar bırakmışlar.

Çamlıbel gezi rehberi

Sahil yoluna sadece 3 kilometre olan bu zeytin kokulu köye mutlaka uğrayın derim. O dar sokaklarını adımlayın çam ve çınar ağaçları ile bezeli köyde bir kahvede oturup mis gibi köy havasını soluyup demli bir çay veyahut hatrı olan bir fincan kahve yudumlayın.

Köy meydanın da kedilerle köpeklerin oyununu seyredin. Gülümseyin çünkü insanların kaybolduğu o kocaman kentlerden çokça uzaktasınız.

İliklerinize kadar yaşadığınızı hissedin güzel bir ege türküsü armağan edin ömrünüze.

‘Oysa herkes öldürür sevdiğini Kulak verin bu dediklerime, Kimi bir bakışıyla yapar bunu, Kimi dalkavukça sözlerle, Korkaklar öpücük ile öldürür’

Eminim ki bu dizeleri okurken kulağınızda o tok ses, o kendinden emin, tüyleri diken diken eden tınısıyla yankılandı. İşte diyorum ya bir gün bir insan gelir ve sizin en gizli kalmış yaralarınıza bile dokunur.

Hem de öyle bir şekil de yarayı sizde açana da yaranıza dokunana da teşekkür edersiniz.Böyle insanların canı cennette diyorum. Ruhu güzel ve ölümsüzlük iksirinden içen Tuncel Kurtiz’e rahmet diliyorum. Ve bir hayranın yazdığı gibi ‘kimisi toprağa, kimisi yüreğe gömülür.’ İda Dağı’nın eteklerindeki köyleri gezmeye devam edeceğiz.

Çamlıbel Köyü’ne nasıl gidilir?

Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyü sizleri bekliyor. İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Bursa gibi artık yoğunlaşmış şehirlere yakın olan bölge haftasonu nefes almak için oldukça uygun bir konumda. Sahil yolundan 3 km uzaklıkta ve tabelaları takip ederek ulaşması oldukça kolay.

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