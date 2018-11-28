Tek odalı bir evden kaleye: Bishop Kalesi

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Her şey Jim Bishop’un kendisi ve eşinin yaşayabileceği şirin bir kır evi yapma isteği ile başladı. Sonrasında ise bu tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde bir kişi tarafından yapılan en büyük yapısı olarak tarihe geçti. Jim Bishop, henüz 15 yaşındayken okuldaki İngilizce öğretmeninden hiç bir işe yaramayacağını işitti ve bu olay liseden ayrılmasını tetikledi. Okulu bırakan Jim, para kazanmak için babasının yanında çalışmak da dahil olmak üzere bir çok yol denedi. 60’lı yılların başında ailesinin de yardımıyla Colorado’nun kırsalında yaklaşık 2.5 dönümlük boş bir arazi satın aldı. Yaklaşık 10 yıl sonra, 1967 yılında Phoebe ile evlendikten sonra arazi ile ilgili hayalleri de zenginleşti. Jim’in zihninde eşi Phoebe ve kendisi için bir ev yapma fikri canlandığında, bunun için en güzel yerin kayalıkların üzerindeki özgür ve büyüleyici alanlar olduğuna inandı.

Jim Bishop, ilk zamanlar daha mütevazi görünen çılgın fikrini 1969 yılında somutlaştırdı. Yapının inşasına başlarken, planı kayalıkların üzerinde tek odalı taş bir ev yapmaktı. Ancak bu bölgede yağan kar Mayıs ayına kadar erimediği için, çalışmak için geriye yalnızca bir kaç yaz ayı kalıyordu. 1971 yılına gelindiğinde, Jim’in birlikte çalıştığı babası Willard, su ihtiyacının çözümü için büyük bir su tankı yapmayı önerdi. Böylece, yaklaşık 12 metrelik metal bir silindir tank yapılarak taşlarla çevrildi. Devam eden inşaat ise gün geçtikçe büyüdü.

Tek odalı bir taş evken şu anda 160 metre yükseklikte bir kaleye dönüşen Bishop Kalesi için, Jim hâlâ “tamamlanmadı” ifadesini kullanıyor. Jim, halen yapıya çeşitli büklümler ve detaylar eklemeye devam ediyor. Yapının dış tarafı çimento ile örülmüş taş ve süslü demirlerden oluşuyor. 16 katlı bir yapıya dönüşen kale, 3 adet büyük katedral penceresi, işli demirden yapılmış yürüyüş yolu ve ateş püsküren ejderha figürü ile oldukça etkileyici.

Kalenin çatı kısmında metal bir kubbe bulunuyor. Bu metal kubbe, ziyaretçiler içinde koştuğu zaman dönüyor. Önümüzdeki dönemde Jim Bishop, kaleye asma köprü ve hendek eklemek istediğini belirtiyor. Kalenin dış duvarına bir roller coaster ve geniş bir teras yapmak da yaratıcısının planları arasında yer alıyor. Hatta, karısı için ikinci bir kale inşasının da planları arasında olduğu söyleniyor.

Jim’in ölmeden önce bitirmeyi hedeflediği yapı, artık turistler için Colorado’da görülecek yerler listesine eklenmiş durumda. Bishop Kalesi, haftanın her günü ve günün 24 saati ziyaretçilere açık ve ücretsiz.