Tatilinizi masal gibi bir şatoda geçirin

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Oberwesel Şatosu (Almanya)

Almanya’nın merkezi bölgelerinden biri olan Köln ve Stuttgart şehirleri arasında yer alan Oberwesel Şatosu, Ren nehrine tepeden bakan bir kartal yuvasını andırıyor. Tarihi boyunca yangınlara ve çeşitli işgallere maruz kalsa da daha sonrasında onarılıp restore edilerek bugünlere kadar ulaşmayı başardı. Oberwesel Şatosu, en çok dinlenmek ve inziva benzeri bir tatil yapmak isteyen gruplar tarafından tercih ediliyor. Şatoda bir oda kiralamanın maliyeti ise 200-250 Euro civarında.

Mago Şatosu (İtalya)

Diğer şatolara göre nispeten daha küçük olan Mago Şatosu, İtalya’nın kuzeyindeki Toskano bölgesinde Lucca ve Siena kentlerinin tam arasında bulunuyor. 20 odalı şato, Orta Çağ’da Toskana bölgesinin düküne ait bir mülk iken, bugün özel bir şirket tarafından işletiliyor. Özellikle bekarlığa veda partileri, uzun hafta sonu tatilleri, düğün ve nişan kokteylleri için çokça tercih edilen bu şatoda, bir kişinin bir gece konaklamak için ödenmesi gereken rakam ise 87 Euro’dan başlıyor.

Chateau De Ruffiac (Fransa)

Küçük sayılabilecek diğer bir şato olan Chateau De Ruffiac, Fransa’nın Dordogne bölgesinde yeşillikler içinde yer alan bir Orta Çağ şatosu. Toplam sekiz yatak odası ve 20 hektarlık geniş bir bahçesi bulunan Chateau De Ruffiac, genelde arkadaş grupları tarafından tamamen kapatılıyor. Ama uygunluğuna göre, oda bazında kiralama yapmak da mümkün. Şatonun günlük kiralama bedeli ise kiralandığı sezona bağlı olarak, 800 ile 1200 Euro civarında değişiyor.

Boldt Şatosu (ABD)

Kanada sınırına yakın bir konumda bulunan Boldt Şatosu, kelimenin tam anlamıyla bir masal şatosu! New York eyaletinin Alexandria Bay bölgesindeki şato, kalp şeklindeki bir adacığın üzerinde yer alıyor ve bu şahane şatoya ana karadan teknelerle ulaşılabiliyor. Özellikle New York ve Montreal sosyetesi tarafından düğün törenleri için sıkça tercih edildiğini söylemek mümkün. Kiralık şatolar arasında en havalı olanlarından biri!

Thornbury Şatosu (İngiltere)

İngitere’nin Bristol kentindeki Thornbury Şatosu’nun 500 şeneyi aşkın bir tarihi bulunuyor. İngiliz tarzı gotik mimarinin tüm özelliklerini taşıyan bu görkemli bina bugün otel ve restoran olarak hizmet veriyor. İrlanda kraliçesi Mary Tudor’un da prenses olduğu dönemde bir süre içinde yaşadığı bu şato, genelde düğün ve organizasyonlar için kullanılsa da tatiller için de tercih ediliyor. Şatoda konaklama fiyatları gecelik, kişi başı 300 pound’dan başlıyor.