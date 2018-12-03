Tam 3000 yıllık... İşte o kıtanın en eski şehri

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1994 yılında Peru sahilinde yapılan bir keşif sayesinde Amerika kıtasındaki en eski uygarlık gün yüzüne çıkmıştı.

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında And Dağları ile Pasifik Okyanusu arasında kalan bölgede yapılan keşif uygarlıkların çıkış noktası olarak bilinen Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin ve Orta Amerika'ya bir yenisini daha ekledi: Peru.

Bölgeye geldiğinde doğal olmayan tepelerle karşılaşan Perulu arkeolog Ruth Shady, en kısa sürede bölgeyle ilgili çalışmalara başladı.

Shady, o anı "1994 yılında vadiye ilk vardığımda şaşkına dönmüştüm. Burası Tanrıların oturduğu yer ile insanoğlunun yerleştiği yer arasında bir yerdi. Çok tuhaf bir yer." şeklinde anlatmıştı.

Henüz çanak - çömlek öncesi dönem olarak bilinen M.Ö. 3000 - 2600 arasında kurulduğu tahmin edilen Caral Uygarlığı hakkında çok fazla bir bilgi ortaya çıkmış değil. Buluntular arasında seramik parçasının bulunmaması ve bütün aletlerin taştan yapılmış olması bunu gösteriyor.

Caral'da altı adet büyük piramit inşa edilmiş. Bunun yanında geniş şehir meydanları, sunaklar, yerleşim birimleri ve yiyecek depoları var. Bunlar da bir şehir merkezi için yeterli kabul ediliyor.