Sonbaharda İstanbul'a yakın gezilecek 15 yer

Şehir hayatındaki hiç durulmayan o yoğunluğa ara vermek için dinlenecek bir köşeye ihtiyacınızın olduğunu düşündüğünüz an, sizi bekleyen birçok rota var. İstanbul'da yaşıyorsanız, biraz kafa dinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için yıllık izninizi beklemek zorunda değilsiniz. Ülkemizde öyle yerler var ki, buraları mutlaka sonbaharda ziyaret etmeniz gerekiyor.

GARİPÇE KÖYÜ

İstanbul’dan uzaklaşamayacaklar, sizler için bir önerimiz Garipçe, şehrin karmaşasından uzaklaşmanız için harika bir fırsat olabilir. Rumelikavağı ve Rumelifeneri arasında kalan küçük bir köy. Sarıyer’e yaklaşık 10 km uzaklıktaki Garipçe tam bir eski balıkçı köyü.

KÖMÜR LİMANI

Saros Körfezi’ndeki Kömür Limanı aslında dalış noktası olarak tanınıyor. Zorlu ve sabır sınayıcı bir yoldan sonra köye ulaştığınızda huzur sizi karşılıyor olacak. Etrafta birçok çadır ve karavana rastlayabilirsiniz. Sonbaharda sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

İĞNEADA

Temiz hava, deniz ve güneşin birleşiminin en güzel örneklerinden biri olan İğneada yazın da kışın da pek çok turisti ağırlıyor. Longoz Ormanları’nın içinde kalan bölge, dalgalı deniziyle meşhur. Kafanızı dinlemeniz için bir mekan.

LONGOZ ORMANLARI

Longoz Ormanları, Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki İğneada’da bulunuyor. İğneada’ya 3 km uzaklıkta. En az İğneada kadar doğası zengin, masmavi denizi, yemyeşil ormanları, mükemmel manzaraları ve balıkçılarıyla ünlü. Sonbaharda bile kurulan kampları görebilirsiniz.

BALLIKAYALAR TABİAT PARKI-KOCAELİ/GEBZE

İstanbul'a yalnızca bir saat uzaklıkta olan bu parkta kaya tırmanışı yapabilir veya piknik alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Gebze'de yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı, adını sınırları içinde bulunan kayalık yapılardan alıyor. Sonbaharda gitmek için uygun olan mekanda şehrin stresini atabilirsiniz.

MAŞUKİYE-KOCAELİ/KARTEPE

Kocaeli'nin doğusunda, Sapanca Gölü'nün güney batı kıyısında yer alan Maşukiye, Türkiye'nin ziyaretçisi fazla olan köyü olarak biliniyor. Maşukiye'de her mevsimi yaşamak başka. Ama özellikle sonbaharda gitmeyi tercih eden vatandaşlar, doğanın renklerini görmeye gidiyor. Kış turizminin son yıllardaki popüler rotalarından biri olan Kartepe de Maşukiye'ye çok yakın. Kış aylarında Maşukiye'ye gittiğinizde Kartepe'ye kayak yapmaya da geçebilirsiniz.

ABANT-GÖLCÜK-YEDİGÖLLER

Biz bu birçok rotanın içinden Abant-Gölcük-Yedigöller’e yolculuk yapmak istiyoruz. Kışın bembeyaz örtüsü, sonbaharda rengarenk yaprakları, muhteşem gölleri, anıt ağaçlarıyla büyük şehirlere çok yakın harika bir nefes alma alanı buralar. Şehrin gürültüsü artık burada olmayacak sadece doğanın sesine ve muhteşem görüntüsüne şahit olacaksınız.

CUMALIKIZIK KÖYÜ - BURSA

Bursa’nın en ünlü ve Türkiye’nin en güzel köylerinden biri olan Cumalıkızık köyü beklentilerin karşılığını veriyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan köyde, köy halkının sattığı ürünleri de göreceksiniz. Otantik kafelerin ve gözleme evlerin yer aldığı bölgede yaz-kış ziyaretçi sayısı oldukça fazla. Cumalıkızık’la beraber Gölyazı, Tirilye ve Mudanya’yı da planınıza ekleyip detaylı bir Bursa gezisi yapabilirsiniz.

AĞVA

Son yıllarda popüler olan Ağva, muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı ve oldukça fazla olan otele ev sahipliği yapmasıyla popüleritesini her geçen gün arttırıyor. Sonbaharda gidilecek yerler listesinde yer alan Ağva'da doğayla iç içe bir gün geçirebilirsiniz.

ŞİLE

Ağva'ya giderken yolunuzun üstünde olan Şile'ye mutlaka uğramalısınız. Şile Deniz Feneri görülmesi gereken yerlerden. Deniz Feneri'nin arka tarafında küçük bir bahçe içinde restoran bulunmakta. Sonbaharda yoğunluğu biraz daha az hissedebilirsiniz.

ADALAR

Havalar hafif serinlemeye başlamışken Adalar’ı gezmenin tam zamanı. Coğrafi durumları sebebiyle oldukça şanslı olan Adalar gezilecek yerler bakımından oldukça zengin. Hangi adaya giderseniz gidin kendinizi ağaçların arasında bulabilirsiniz. Sonbaharın gelmesiyle yeşil olan yaprakların sararıp dökülmesi doğanın romantik havasını ortaya koyuyor. Deniz manzaranız ise her yerde. Daha çok günübirlik ziyaretçilerini ağırlayan Adalar’da iki-üç gün kalmak isteyenler içinde konaklamaya elverişli birbirinden güzel oteller, pansiyonlar, kiralık evler bulunuyor.

ÇINARCIK

İstanbul’a 2 saat mesafede yer alan bu ufak tatil yeri dinlenmeniz için çok uygun. Bir tarafında denizin bulunduğu Çınarcık’ın diğer tarafında ise cafeler yer almakta. Merkezinde yakamozu seyredip huzur bulabileceğiniz yer. Her mevsimde gezmek için gidilen Çınarcık’da körfezi dolaşabilirsiniz.

KEFKEN-KERPE/KOCAELİ

Popülerliği gün geçtikçe artan Kerpe, ormanın içinde yer alması ve doğal oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. İstanbul’a en yakın tatil yerlerinden biri olan Kerpe ve Kefken, kayalıklarıyla fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Sonbaharda buraya gelmişken kayalıklarda mutlaka gün batımını izlemelisiniz.

KIYIKÖY

İstanbul’a iki saat uzaklıkta olan Kıyıköy görülmesi gereken yerlerden biri. Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı. Tarih, doğal güzellik, deniz, kum ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul’un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz. Sonbahar'da sahil kenarında yürüyüşler yapabilirsiniz.

POLENEZKÖY

Sıkıcı ve bunaltıcı İstanbul günlerinden sonra tatilinizi geçirmek için Polonezköy’ü seçebilir ve burada keyifli günler geçirebilirsiniz. Yaz-kış gitmeyi tercih edilen, şehrin gürültüsünden uzakta yabani kuş türlerinin olduğu Polonezköy’de BMX parkurunda bisiklet sevenler eğlenceli vakit geçirebilir. Sonbaharda yer alan piknik mekanlarında mangalınızı yapabilirsiniz.