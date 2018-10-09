Sonbahar Bozcaada'da bir başka güzel

Yazın bitmesi ve bağ bozumunun sonlanmasının ardından misafirlerini sakinliği ile kendisine çeken Bozcaada, sonbaharda tatil yapmayı sevenler için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor.

Çeşitli restoranları ve sayısız otelleriyle turistlere pek çok seçenek sunan Bozcaada'da Ekim ayında yapılması gereken olmazsa olmazlar mevcut. Bağ bozumunun ardından bağ evlerini ziyaret edip yerel şarapları tadabileceğiniz gibi berrak denizin de keyfini sürebilirsiniz.

Bozcaada her ne kadar denizinin soğukluğu ile nam salmış olsa da Eylül ve Ekim aylarında durum tam tersine dönüşüyor. Bu sebeple havanın sıcaklığına göre Ayazma ve Habbele plajlarında berrak denizin keyfini sürebilirsiniz. Ayazma Plajı'nın yukarısında yer alan restoranlar da deniz manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor desek yeridir. Salaş restoranları geride bırakıp kaşif ruhunuzu öne çıkarmak isterseniz de aracınızla ıssız koyların keyfini sürebilmeniz mümkün.

Yetişen üzümlerle yapılan şarapların yanı sıra adadaki sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan domates reçeli de kesinlikle tadılması gerekenler listesinde yer alması gerekiyor. Adada yaşayan üreticiler tarafından hazırlanan bu reçeller merkezde üreticilerin özel satış noktalarından da satın alınabiliyor.

Bozcaada'ya gidenlerin yapmadan dönmemesi gereken başka bir aktivite de adanın en batısında yer alan Polente Feneri'ne giderek rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını izlemek. Polente Feneri yazları çok kalabalık olsa da, sonbahar aylarında ziyaretçilerine huzurun hissedilebileceği bir atmosfer sunuyor.

Adanın büyülü bir başka köşesi ise Ayazma Manastırı. Buranın çınar ağaçlarıyla süslü bahçesindeki kafede keyif yapmanız da tatilinizden aldığınız huzuru zirveye taşıyacak.