Sonbahar bitmeden mutlaka görün: Yedigöller

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Sonbaharın eşsiz renk cümbüşüne hayır diyemeyeceğiniz bir yere götüreceğiz sizi… Sarısı, kırmızısı, turuncusu, yeşili, mavisi ve bulutların arasından süzülen güneş ışınları… Doğanın bu eşsiz renklerinin birleştiği yer Bolu Yedigöller. Yedigöller’e aşık olmamanız imkansız. Romantik Yeşilçam filmlerinin “son” yazan sahnesi gibi bir yerden bahsediyoruz size. Üstelik Yolcu360‘tan kiralayacağınız bir araçla Yedigöller’e ulaşmak çok kolay.

Yedigöller gezi rehberi

1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmış. Her bir gölün yeraltı akışları ile birbirine bağlı olduğu, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış toplam 7 gölden oluşuyor. Bunlar Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl. Zaten Yedigöller ismini de buradan alıyor.

Kampçılar dikkat!

Yedigöller’i görmek ayrı güzel bir duygu ama orada uyanmak apayrı güzellikte… Ancak Yedigöller gezi rehberi kapsamında kamp yapmak isteyenleri uyarmamız gereken bir şey var ki burası birçok yabani hayvanın yuvası… Yani yalnız olduğunuz düşüncesine kapılmayın… Ama merak etmeyin tüm bildiklerimizi size aktaracağız efendim. Boz ayı, kurt, domuz, tilki, sincap, geyik, karaca, sansar, tavşan, yabani ördek, yabani güvercin ve keklik görebileceğiniz hayvanlardan… Ayrıca Yedigöller Milli Park’ında 100’ün üzerinde kuş türü bulunuyor, bu da farklı kuş seslerinin kulaklarınıza ayrı bir şölen yaratması demek.

Günübirlik gelenler ve kamp yapmak isteyenlere bolca tavsiyelerimiz var. Burada her şey güllük gülistanlık değil. İlk bilmeniz gereken tuvaletler çok pis. Özellikle bir de hafta sonu olunca deli kalabalık içinde uzun kuyruk sonrası iyice çekilmez olabiliyor… Piknik yapmak için olan bölümde bulunan büfelerde birçok yiyecek satılıyor. Ancak aç kalmazsınız diyemiyoruz çünkü ne sucuğu sucuk, ne köftesi köfte. Tadı çok kötü… O yüzden yanınızda bir şeyler getirmeyi unutmayın deriz. Telefon benim için önemli diyenlereyse kötü bir haberimiz var. Bazı hatlar maalesef pek çekmiyor haberiniz olsun…

Yedigöller gezi rehberi: Neden sonbahar?

Parkın ziyarete en uygun zamanı Nisan – Kasım ayları arasıdır. En güzel renk cümbüşü içinse Sonbahar kesinlikle ilk tavsiyemiz… Yedigöller’de sonbahar, bir ressamın elinden çıkmış kadar güzeldir çünkü .

Yedigöller Milli Park’ına giriş ücretli… Yaya, otomobil ve kamp yapacaklar için ayrı bir şekilde ücretlendiriliyor. Ayrıca konaklama için tek alternatifiniz çadır değil, içeride kiralık bungalov evler de bulunuyor.

Yedigöller Milli Parkı içerisinde bulunan “Kapankaya Manzara Seyir Yeri”ne çıkarak gölleri ve eşsiz güzelliği izleyebilir ve yine milli park içindeki “Geyik Üretme İstasyonu”nu ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca burada yan yana bulunan ve sürekli akan yedi pınarın yer aldığı bir “Dilek Çeşmesi” de var. Yerel inanışa göre pınarın birinci gözü çocuk, ikincisi şöhret, üçüncüsü huzur, dördüncüsü para, beşincisi mutluluk, altıncısı aşk ve yedincisiyse sağlığı simgeliyor. Eğer dilek tutar ve bu çeşmede yan yana yedi musluktan da su içerseniz dileğiniz gerçek oluyormuş. Denemekten zarar gelmez diyerek bizde geleneğe uyup tabi ki dileğimizi tuttuk.

Eğer siz de bu muhteşem sonbahar gezisini doya doya yaşamak istiyorsanız hemen şimdi Yolcu360’tan bir araç kiralayıp yolculuk hazırlıklarına başlayın!