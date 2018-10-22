Seyahat tutkunlarının gidemeyeceği 5 yer!

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Dünyanın pek çok yerine seyahat etmeyi seviyoruz. Bazen popüler yerleri tercih ederken bazen de keşfedilmemiş sakin yerleri arıyoruz. Seyahat edebileceğimiz pek çok güzel alternatif var. Bunların yanı sıra ne kadar çok isteseniz de kesinlikle seyahat edemeyeceğiniz yerler bulunuyor. Bazı bölgeler devletler tarafından korunurken, bazıları tehlike arz etmesi sebebiyle ziyarete kapatılabiliyor. Online seyahat markası biletall.com blog yazısında ‘Ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz 5 yeri’ derledi.

Area 51, ABD

Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok söylenti çıkan bölgelerinden biri Area 51. Amerika’nın Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge çölün tam ortasında yer alıyor. ABD’nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor. Bunlardan en popüler olanı ise ABD’nin bu bölgede uzaylılar ile iletişim kurduğu yönünde. 1947’de bu bölgeye UFO düştüğü iddia ediliyor. Bölgede uzaylılar ile ilgili pek çok kritik araştırma yapılırken, UFO ile de farklı teknolojiler geliştirildiği söylentileri dünya çapında yayılmış durumda. Area 51’e uzaktan bakıldığı zaman hangar ve uçak pistleri görülüyor, bu görünüm yer altında çeşitli komplekslerin var olduğu iddiasını doğuruyor. Yalnızca belirli görevlilerin girebildiği bu üsse dışarıdan birinin yaklaşması durumunda ateş edileceği uyarısı da bulunuyor.

Kapalı Maraş, Kıbrıs

Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge. Asıl adı Varosha olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turiste ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. Maraş’ta 1960 yılında turizm sektörünün gelişme gösterdiği ve mevcut otel sayısının çok fazla olduğu belirtiliyor. 70’li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı.

13 Ağustos 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi Kıbrıs Harekatı sonucunda ele geçirmiştir. Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır. TSK kontrolü altındaki bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe hala gelmiştir.

Lascaux Mağarası

Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. 1940’lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiştir. İçeride yaklaşık 20.000 yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir, bu resimlerde genellikle hayvan figürleri ön plana çıkmaktaydı. Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat maalesef bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sirkülasyonunu kaldıramayacağı tespit edildi. 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası’nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.

Kuzey Sentinel Adası

Kuzey Sentinel Adası, ne kadar isteseniz de ziyaret edemeyeceğiniz bir diğer nokta. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Hindistan’a bağlı olan adada Sentinel Kabilesi ve Hintli insanlar yaşıyor. Ada halkı tamamen dünyadan izole bir yaşam sürüyor ve dışarıdan insanlar ile iletişim kurmayı reddediyor!

Adaya yanaşan tüm araç ve insanlara oklarla saldıran kabile tamamen dış dünya ile iletişimi kesmiş durumda. İngiliz ve Hintli antropologlar senelerce iletişim kurmaya çalıştı fakat bölge halkının saldırgan tutumu maalesef çalışmaları engelliyor. Kuzey Sentinel Adası hem Sentinel kabilesinin huzuru hem de ziyaretçilerin güvenliği için ziyarete kapalı bölge ilan edilmiş durumda.

Svalbard Küresel Tohum Deposu

Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç’te olası bir felaket ihtimaline karşı kuruldu. Depoda dünyadaki bütün bitkilere ait tohumlar muhafaza ediliyor. Depo, olumsuz hava koşullarından nükleer saldırılara kadar pek çok olaya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Tür çeşitliliğini korumayı ve arttırmayı hedefleyen depo, Norveç’in kutuplara çok yakın bir bölgesinde bulunuyor. Güvenlik sebebiyle depoya görevliler haricinde kimse giremiyor.