Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!

Avusturya / Hartberg

Avusturya‘nın bahçesi olarak anılan Hartberg, nadir hayvanlara ve bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Muhteşem manzarasıyla büyüleyen, huzur dolu bu sakin şehir, dar sokakları ve tam ortasından akan deresiyle tablo gibi bir görüntü sunuyor.

Hartberg, dinlendiren atmosferinin yanında çok sayıda turistik köşk ve kalesi ile de ziyaret edebileceğiniz Avrupa şehirleri arasında yer alıyor. Kendisie has doğal şarapları, çiftçi pazarları ile geleneksel yapısını sürdüren Hatberg, aradığınız dinginliği size sunabilir.

İtalya / Amalfi

Cerreto Dağı'nın eteklerindeki Amalfi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Şehir, 9.yüzyıldan 12.yüzyıla kadar varlığını sürdüren Amalfi Deniz Cumhuriyeti döneminden kalma yapılarıyla dikkat çekiyor.

İtalya‘nın Campania bölgesindeki Amalfi, zeytin ve limon bahçeleri arasında, oldukça huzur veren bir bölge. Limon bol olduğu için haliyle yiyecek ve içeceklerin de büyük bir kısmı limonlu oluyor. Sokaklarında çok sayıda limonlu dondurmacı, limoncellocu ve granitacı var.

Türkiye / Şavşat

Artvin'de yer alan Şavşat, Cittaslow listesine giren şehirler arasında. Türkiye'nin en kuzeydoğusundaki ilçelerden olan Şavşat, yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda akarsu bulunan ilçede, buzul göller de yer alıyor.

Muhteşem doğası ve dinginliği ile fantastik bir görüntüye sahip olan Şavşat'ta, alabalık üretimi de yapılıyor. Karagöl ve Meşeli Köyü orman içi mevkiindeki milli parklar gezilecek turistik mekanlar arasında yer alıyor.

Polonya / Reszel

Sajna Nehri vadisinde yer alan bu şirin kent, 14. ve 15. yüzyıllardan kalma kiliselere sahip. Polonya'nın Warmia-Mazurya Eyaleti'nde yer alan Reszel; kanallarında, göllerinde ve nehirlerinde çok sayıda balık türünü barındırıyor.

Sakin ve dinlendirici atmosferinin yanında çeşitli aktivitelere de yer veren Reszel; rüzgar sörfü, yelken, kano gibi su sporlarıyla dikkat çekiyor. Hem doğal hem de kültürel mirasa sahip olan şehirde, meşhur Reszel Kalesi de görülmeye değer turistik yapılar arasında.

Türkiye / Seferihisar

Türkiye'nin ilk sakin şehri seçilen Seferihisar, bozulmamış olan doğal dokusuyla tam bir huzur deposu. İzmir'in bu güzel balıkçı kasabası, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alıyor.

Kafa dinlemek, doğayla başbaşa kalmak, geçmiş zamanlara dokunmak için Tükiye'nin en özel rotaları arasında bulunuyor. Enginar dolması, satsuma mandalinası ve samsades tatlısıyla meşhur olan Seferihisar, aynı zamanda yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip.

İngiltere / Llangollen

Galler'in bir şehri olan ve ismini bir azizden alan Llangollen, çok sayıda sanatçıya ilham veren bir manzaraya sahip. Hem gözünüze hem ruhunuza hitap edecek bu şehre adeta aşık olacaksınız. Llangollen, gözlerden uzak olmasıyla da oldukça sakin bir şehir.

Dee Nehri üzerine yapılan Llangollen Köprüsü, orijinal tasarımıyla şehirdeki en dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor. Llangollen, gösterişli tarihi binaları ve doğal güzelliğiyle gidilebilecek en dinlendirici sakin şehirler arasında başı çekiyor.

Yeni Zelanda / Matakana

Organik tarım ve çiftlik hayatını bolca görebileceğiniz Matakana'da yiyecekler oldukça doğal ve lezzetli. Geleneksel yaşayışını ve üretimini sürdüren şehir; trekking, binicilik gibi sporlar için de uygun olmasıyla doğal ve hareketli bir tatil deneyimi sunuyor.

Sakin atmosferi ve bozulmamış dokusuyla Citteslow şehirler arasında yer alan bu şehir, kesinlikle görülmeye değer. Matakana'da aynı zamanda slow food akımına uygun lokantalar ve kafelerle de var.

Türkiye / Akyaka

Türkiye'deki sakin şehirler arasında yer alan Akyaka, mavisi ve yeşiliyle büyüleyici bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Azmak çayı, Gökova Körfezi, mavi yengeci ile ön plana çıkan Muğla'nın Akyaka beldesi, orijinal yapısını günümüze kadar korumayı başarmış.

Kafa dinlemek için en ideal yerler arasında bulunan Akyaka, tarihi güzellikleri ve zengin ekosistemiyle de ön plana çıkıyor. Akyaka evleri, tek katlı eski Ula evleri örnek alınarak yapılmış. Beldede yüksek katlı binalara izin verilmediği için günümüze kadar doğal yapısını korumuş, nadide yerlerden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti