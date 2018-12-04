Sarıçam ormanlarında kartpostallık şölen

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Doğu Anadolu'da, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla, Sarıkamış ilçesini çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkisindeki ormanlar beyaza bürünürken, ormanların arasında yer alan ve Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçamlar da kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ayrıca Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde bulunan ve bu aylarda yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ördek Gölü, ormanlar arasındaki manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 4 mevsim boyunca angut gibi yabani ördeklere ve birçok kuş türüne barınma ve üreme imkanı sağlıyor.