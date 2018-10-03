Sadece kadınlara özgü festival! Erkeklere kutlamak yasak

Rengarenk görüntülere sahne ola Rishi Panchami festivalinin en büyük özelliği sadece kadınlara özel olması... Bu festivalde kadınlar günahlarından arınmak için oruç tutuyor, nehirde yıkanıyor, şarkılar ve dans eşliğinde eğleniyorlar. İşte erkeklerin kutlayamadığı festivalden kareler

Her yıl kutlanılan 133 festivalden dolayı 'festivaller ülkesi' olarak nitelendirilen Nepal'de sadece kadınlar tarafından kutlanılan Rishi Panchami festivali bu yıl da renkli görüntüleri ardında bırakarak sona erdi.

Festival boyunca resmi tatil yapan ülkedeki çalışan kadınlar, Rishi Panhami boyunca şarkılar söyledi, dans etti ve çeşitli ritüelleri gerçekleştirdi.

Kadınlar, bilmeden işlenilen günahların affedileceğine inandıkları için festival boyunca oruç tutuyor.

Günahlarından arınmak için ise Bagmati Nehri'nde yıkanıyorlar.

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