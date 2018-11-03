Rus fenomen fotoğraflarıyla olay oldu! Herkes onu konuşuyor

Rus fenomen Angela Nikolau, dünyanın pek çok kentini gezip burada çektiği fotoğraflarla ünlü olmayı başardı. Rus fenomen kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Nikolau'nun şu anda 533 binden fazla takipçisi var.

Angela Nikolau başta Moskova olmak üzere Hong Kong, New York, Paris gibi kentlerin en yüksek yapılarına çıkıp çektirdiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Angela Nikolau'nun paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada başlangıçta şüpheyle karşılanmıştı.

Pek çok kişi ünlü ismin paylaşımlarının bilgisayar hilesi olduğu düşüncesindeydi.

Ancak Nikolau kısa sürede fotoğrafların yanı sıra paylaştığı videolarla da cesaretini kanıtladı.