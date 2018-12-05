Paraşütünüz hazırsa buyurun gidelim: Uçmakdere

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Uçmakdere : Yamaç paraşütü için vazgeçilmez bir adres!

Uçmakdere belki de adını ilk defa duyduğunuz şimdilerin yamaç paraşütü için vazgeçilmez adresi. Tekirdağ’a yaklaşık 30 km uzaklıktaki bu güzel köye ulaşım için en sağlıklı yol, Kumbağ üzerinden geçerek Ganos dağı eteklerine gelmek. Muhteşem manzarası ile seyir zevki yaparak ulaşabilirsiniz. Yol boyunca doğa güzelliği ile birlikte Marmara denizine bu kadar yüksekten bakacağınız, ilginç yolu görmemiş olmalısınız. Bol dönemeçli yollar da ilerlerken karşınızda Marmara adası ve Hayırsız ada sizi selamlayacaktır. Yolcu360‘tan kiralık araç fiyatlarına bakmadan yola çıkmayın. Dilerseniz İstanbul araç kiralama ya da Tekirdağ araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Köye girişte sizi karşılayan kocaman çınar ağacı ve köyün iki vadi arasında kalmış yerleşimi seyir zevki vermekte. Uçmakdere’ye girdiğinizde erişteden ıhlamuruna, nanesinden taze meyve sebzesine kadar doğal yiyecekler alabilirsiniz.

Rum Köyü Uçmakdere

Köye gelmeden 6-7 kilometre kala yamaç paraşütü yapılan alanları ve insan kalabalığını göreceksiniz. Burada 250 metre ve 625 metrelik iki pist bulunmakta. Son zamanda bölgenin en dikkat çeken ve yoğun kalabalık getiren sporu yamaç paraşütü haliyle yöre insanını mutlu etmekte. Burada yamaç paraşütü yaparken muhteşem koyları ve harika cennet gibi manzaraya yukarıdan seyretme imkanı yakalacağınızı hatırlatmak isterim. Denemenizi öneririm.

Velhasıl Uçmakdere İstanbul’un metropol karmaşasından kaçmak için iyi bir fırsat olabilir. Köyde pansiyonculukta gelişmektedir, ayrıca köyün hemen çıkışında denize sıfır kamp alanı mevcut. Yazın buraları pek bir kalabalık olur. Doğasıyla ve deniziyle gerçekten Marmara’nın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yamaç paraşütü alanı da kamp için en uygun yerlerden biridir.

Aman dikkat!

Tuvalet ve küçük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir büfe kamp alanında bulunmakta. Buranın en güzel yanı ise size nefis bir manzara sunuyor. Sol tarafındaki ahşap liman ve koylar, karşınızda temiz deniz, oh sefanız olsun diyeyim şimdiden.

İstanbul’dan kaçmak istiyorsanız, burası tam bir cennet. 2 günlük keyifli bir kamp ile yorgunluk atabilir soluklanabilirsiniz. E tabi böyle bir manzarada mangalı es geçmemek olmaz. At ateşe Tekirdağ köftesini. Manzara zaten karşında, fazla söze gerek yok, yarasın afiyetle yarasın.

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