Orada öpüşmek için kuyrukta bekliyorlar!

​

Kuyruktaki insanların hepsi kırmızı merdivende öpüşmek için sıra bekliyor! Meksika’nın Guanajuato şehrindeki çiftler, bu merdivenin şans getirdiğine inandıkları için öpüşüyorlar. Peki bu merdivenin sırrı ne?

Meksika’nın büyüleyici şehri Guanajuato, zamanın içinde kaybolmuş gibi hissettiriyor insana...

Sömürge döneminden kalma binaların arasındaki dar kaldırım taşlı sokaklarda gezerken 17’inci yüzyıl İspanyol kıyafetlerinin içindeki gezici müzisyen grupları bu tarihi merkezin küçük meydanlarında geleneksel aşk şarkıları söylüyorlar.

Bu şehirdeki hiçbir şey Callejon Del Beso’dan yani Türkçe adıyla ‘Öpüşme Geçidi’nden daha romantik olamaz!

İki balkonun ince taş merdivenlere değecek kadar eğildiği bu noktada Alejandro Martinez ve Paulina Acevedo merdivenlerin kırmızıya boyalı üçüncü basamağında aşkta şansı garantilemek için öpüşme sıralarını bekliyorlar.

Sevgilisine sarılan Alejandro Martinez, doğum günü hediyesi olarak kız arkadaşını bu merdivenlere getirdiğini söylüyor.

Alejandro Martinez ve Paulina Acevedo çifti gibi birçok sevgili Guanajuato’daki bu ünlü öpüşme geçidine giderek aşklarının bir ömür sürmesini dileyerek öpüşüyor.

Öpüşme geçidi sadece sevgililerin uğrak noktasıymış gibi düşünülse de kucağında çocuğuyla gelen evli çiftlerden tutun da ikinci baharını yaşayanlara kadar her yaştan insanlar duvar boyunca sabırla sıralarını bekliyorlar.