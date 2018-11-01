Ölüler Günü’nden renkli görüntüler

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Meksika’da her sene gerçekleşen Ölüler Günü, Meksiko’da renkli anlara sahne oldu. İnsanlar hazırladıkları iskelet kostümleri ve danslarla Ölüler Günü’nü kutladı. Binlerce kişinin sokaklara akın ettiği etkinlikte, yerel danslar ve kıyafetler sergilendi, kukla gösterileri yapıldı.

Ölüler Günü, Cadılar Bayramı'ndan farklı olarak korkutma amaçlı değildir. Burada bulunan iskeletler ölenleri simgeler. İnanışlarına göre gerçek ölüm unutulduğunda olur, festivalin amacı ölenlerin unutulmamasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılmaktadır.

Ölüler Günü yürüyüşünde ayrıca, ressam ve sanatçı Frida Kahlo’nun, hastalığı dönemindekine benzer şekilde, yatakta uzanan dev bir mankeni de yer aldı.

Bu sene gerçekleştirilen törenlerde ayrıca, yeni bir hayat için Meksika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yola çıkan ve göç ederken hayatını kaybedenler de unutulmadı.

Geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü’nde Meksikalı aileler, sevdiklerinin mezarlarına giderek müzik ve içecekler eşliğinde kaybettiklerini anıyor.

Ünlü Reforma Bulvarına yürüyen göstericilerin iskeletleri andıran kostümleri ve makyajları renkli görüntüler oluşturdu.