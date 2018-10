Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici tüneller

Dünyanın farklı coğrafyalarının farklı bitkileriyle oluşan bu tünellerin kimi rengarenk ve iç açıcı, kimiyse bir peri masalından çıkmış gibi gizemli bir büyüye sahip. Brandlifemag.com derlemesiyle, size kelimenin tam anlamıyla 360 derecelik bambaşka bir deneyim yaşatacak en güzel doğal tünellerden muhteşem fotoğraflarla bir dünya turuna çıkmaya ne dersiniz?

SAKURA TÜNELİ (JAPONYA)

Bahar aylarında Japonya’yı kaplayan pembe ve beyaz tonlarındaki kiraz çiçekleri, yani sakuralar, ülkenin turizminin ve kültürünün çok önemli bir parçası. Eğer sakura mevsiminde Japonya’ya yolunuzu düşürürseniz herhangi bir sokakta başınızın üzerinde pembe çiçek bulutlarıyla kaplı bir gökyüzü görmeniz çok olası.

AŞK TÜNELİ (UKRAYNA)

Belki de ağaç tünellerinin en ünlüsü olan Aşk Tüneli mevsimine göre ya yemyeşil oluyor ya da sarı tonlarına bürünüyor. Her iki türlü de ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen sunan tünelin içinden geçen bir de tren yolu var. Efsaneye göre gerçek aşıkların bu tünelde tuttuğu her dileğin gerçekleştiğini de belirtmeden geçmeyelim.

DARK HEDGES (İRLANDA)

Sıkı bir Game of Thrones izleyicisiyseniz İrlanda’daki bu tüneli King’s Landing’den kaçan Arya’nın kuzeye yaptığı yolculuk sahnelerinden tanıyabilirsiniz. Kayın ağaçlarının kıvrımlı dallarından içeri çok fazla güneş ışığı sızamadığı için tünelin ürpertici bir havası da var.

MOR SALKIM TÜNELİ (JAPONYA)

Japonya’nın Ashikaga Botanik Parkı’nda lila, sarı, açık kırmızı renklerdeki salkım çiçeklerinden yüzlercesini görebilirsiniz. Tam seksen metre uzunluğundaki çiçek tüneliyse parkın en romantik noktası. Bir bankta soluklanarak bu güzelliği doyasıya yaşamanız mümkün.

ASHDOWN ORMANI (İNGİLTERE)

Masallardan çıkmış bir güzelliğe sahip bu ormandaki ağaç tünelinde yürürken her an bir yerden Kırmızı Başlıklı Kız çıkacakmış hissine kapılabilirsiniz. Yüzlerce yıllık ağaçların oluşturduğu bu büyülü tünel her mevsim farklı bir renge bürünerek güzelliğine güzellik katıyor.

BAMBU YOLU (JAPONYA)

Kyoto’nun en fazla fotoğraflanan noktalarından olan Bambu Yolu içine girdiğiniz anda sizi büyülüyor. Her iki yanınızda dimdik ve metrelerce yükselen bambuların ilginç yapısı bu tüneli eşsiz kılıyor. Yemyeşil ve farklı bir gezegendeymişsiniz hissini yaşayacaksınız.

POINT REYES (KALİFORNİYA - ABD)

Yolun iki tarafında büyüyen selvi ağaçlarının dallarını tepede kavuşturmasıyla oluşan bu tünel özellikle güneşin battığı saatlerde vuran kızıl ışıkla daha da göz alıcı bir görünüme kavuşuyor.