Moldova'ya kimlikle seyahat başladı! Peki Moldova nerede? İşte gezilecek yerler

Türklere bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarıyla iki ülke arasında pasaport kalktı. Artık Türkiye ve Moldova vatandaşları iki ülke arasında kimlikle seyehat edebilecek. Haberin ardından en merak edilen sorulardan biri de Moldova nerededir oldu? Milyonlarca kulanıcı Moldova'da gezilecek yerler ve Moldova'ya komşu ülkeleri aramaya başladı.

Peki, hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte bundan böyle kimlikle seyahat edilebilme olanağının sağlandığı Moldova nerede? İşte, pasaport koşulu kaldırılarak doğrudan kimlikle ziyaret edebilecek Moldova’nın harita üzerindeki konumu…

MOLDOVA'DA GEZİLECEK YERLER

Balti

Ülkenin başkentinden sonra Moldova’da bulunan en büyük ikinci şehir. Ülkenin kuzey kısmında bulunduğundan “kuzeyin başkenti” olarak da biliniyor. Kültürel ve ekonomik özellikleriyle dünyanın en ilgi çekici şehirleri arasında gösteriliyor.

Moldova’nın bu bölgesinde de şarap üretimi oldukça önemli.

Ülkenin ilk ulusal tiyatro binası olan Vasile Alecsandri Ulusal Tiyatrosu (Teatrul Național Vasile Alecsandri din Bălți) turistlerin ilgisini çeken yerlerden bir tanesi.

Saint Constantine ve Elena Katedrali görülmesi gereken önemli mimari yapılardan. Katedral’in yapımına 1924’te başlanmış ve neo-Bizans tarzında yapılmış. Katedral yapıldığı günden beri nerdeyse hiç hasar almamış ve ilk günkü halinde korunmuş. Saint Constantine ve Elena Katedrali mavi ve beyazın birleşimiyle görenleri büyülemektedir. Saint Nicholas Kilisesi de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

Edinet

Ülkenin kuzeyinde yer alan Edinet, gezilip görülmesi gereken Moldova’nın tarihi kentlerinden biridir. Şehrin yaklşık 500 yıllık bir tarihi bulunuyor ve dolayısıyla şehir birçok tarihi yapı barındırıyor. Kişnev’ e yaklaşık 200 km uzaklıkta bulunan şehrin nüfusu 20 bin. Moldova’ya kadar gitmişken görülmeden dönülmemesi gereken bir şehir.

Tiraspol

Dinyester nehrinin doğusunda yer alan Tiraspol, Transdinyester Cumhuriyeti’nin başkenti ve en büyük şehri ve sanki Moldova’nın 20 yıl önceki hali gibi. Burada gezip görmeniz gereken birçok yer bulunuyor aslında. 25 Ekim Caadesi, Noul Neamt Manastırı, Kvint Fabrikası, Tiraspol Ulusal Müzesi, Zelinsky Evi Müzesi, Başkanlık Saryı ve savaş anıtı gibi turistik yapılarını mutlaka gezip görün.

Holly Gates

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kişinev’de yer alan Holly Gates ya da Türkçe ismiyle Zafer Takı, 19. yüzyılda 1.Zaushkevich tarafında inşa edilmiş bir yapı. Türk toplarının tespiti için yapıldığı söylenen anıt, beyaz renkli taşlardan inşa edilmiş ve gerçekten harika görünüyor

Puşkin Müzesi

Alexandr Puşkin’in Rusya’dan sürgün edilince 1820-1823 yılları arasında yaşadığı bu müzeye dönüştürülen ev, edebiyat sevenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden. Puşkin, Kafkasya Tutsağı adlı romanını bu evde kaleme almış. Müzede yazara ait birçok kişisel eşya ve eseri sergilenmektedir.Müze, Başkent Kişinev’de bulunmaktadır.

Nativity Katedrali

Kişinev’de yer alan Nativity Katedrali, 1830 yıllında krallık tarafında inşa edilmiştir. 2.Dünya savaşında büyük bir zarar görmüştür. 1962 yıllında komünistler tarafında tamamen tahrip edilmiş ve daha sonra ibadete yasaklanmış ve sergi alanına dönüştürülmüştür.

1997 yıllında tekrara restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulmuş. Harika bir mimarisi olan bu katedrali görmeden dönmeyin.

Valea Morilor Meydanı

Başkent Kişinev’e geldiğinizde uğrayacağınız yerlerden biri de bu meydan olmalıdır. Meydan üzerinde daha çok 1800’lü yılların binaları bulunuyor. Elçilikler, oteller, restoranlar, mağazalar ve gece mekanları da bu meydan üzerinde. Kısaca şehrin kalbi diyebiliriz bu meydana.

Stefan Cel Mare Parkı

Kişinev şehir merkezinde bulunan bu park, 1818 kurulmuş. Daha önce ismi Puşkin Parkı’yken sonradan Stefan Cel Mare Parkı olarak değişmiş . Aşıklar parkı olarak da biliniyormuş aynı zamanda. Moldova’da, dinlenmek ve huzur bulmak için uğrayabileceğiniz birçok parktan en güzeli Stefan Cel Mare Parkı.

MOLDOVA NEREDEDİR?

Moldova veya resmi adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir. Para birimi Moldova Leyi'dir. Moldova, 1991 yılında SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını bir şerit halinde kapsayan bölgede tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet olan Transdinyester bulunur.

MOLDOVA'YA KOMŞU ÜLKELER

Moldova'ya sınır komşusu olan ülkeler arasında Ukrayna, Belarus ve Romanya yer almaktadır.

MOLDOVA'YA NASIL GİDİLİR?

Moldova'ya seyahat için en ideal yol havayolu iledir. Ülkenin tek havaalanı başkent Kişinev’e İstanbul, İzmir ve Ankara'dan direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova'ya gitmek için tercih edilebilecek bir diğer yol ise karayoludur. Yaklaşık 13 saat süren kara yolculuğu yolların çok düzgün olmaması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.

MOLDOVANIN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU