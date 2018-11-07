Menderesleriyle ünlü yaylaya tatil köyü

Aybastı ilçesindeki doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Perşembe Yaylası'na tatil köyü kurulması için belediye girişimde bulundu.
Proje kapsamında yaylada tamamen ahşaptan, doğaya uyumlu 30 apart ev inşasına başlandığını belirtildi. Tatil köyünde ayrıca restoran, spor alanları, mescit ve eğlence mekanları olacağı ifade edildi.
Tatil köyünün tam bir kompleks halinde yaklaşık bir yılda tamamlanarak turizme kazandırılacağını belirten Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, projenin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle 200 kişinin aynı anda konaklayabileceğini aktardı. Gündoğar, tatil köyü sayesinde yayladaki konaklama sorununun büyük ölçüde aşılacağını söyledi.
Yaklaşık 94 dönüm arazi üzerine kurulan tatil köyüne doğaya uygun ve yöreye yakışır ahşap ev yaptıldığı projenin birinci etabında sona gelindiği ifade edildi.