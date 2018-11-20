Mega Star Tarkan burada doğdu: Rüzgarlı Köyü gezi rehberi

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Gezdiğim her köy her toprak bir nebze ruhuma dokunuyor. Nasıl ki bedenin gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da doymaya ihtiyacı oluyor. Size soruyorum yaşamadan hissetmek ya da hissetmeden yaşamak mümkün mü? Rize’de Rüzgarlı Köyü denen çok özel bir keşif rotası var. Haydi hep birlikte bu kartal yuvası gibi yüksekliğe kurulan köyü tanıyalım.

Rüzgarlı Köyü

Rüzgarlı Köyü’nün geçmişi çok eskiye dayanıyor; Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı rüzgarlı köyü 3 farklı kültürün harmanı olmuş adeta Türk, Hemşin ve Laz kültürlerinin harmanlanmış hali. Eski adı bazı kaynaklarda MZE bazılarında MİZE diye geçiyor; anlamı ise ardıç hayvanı olan Siyah kuş manasına geliyor.

Rüzgarlı Köyü, İkizdere’ye 5, Rize’ye ise 57 kilometre mesafede bulunuyor. Karadeniz’de bulunan bir çok yerleşim yeri gibi yerleşimi oldukça dağınık geçim kaynakları ise tarım ve hayvancılıkla sağlanılıyor. Merak eden olursa köyün nüfusu 110 görünüyor ama ben tüm köyde sadece 4 kişiye rastladım.

Tarkan’ın baba ocağı

Bilmeyenler için İkizdere ilçesinin eski adı Kura-i Seba yani Yedi Köy anlamına geliyor bu ismi veren köylerden biri de Rüzgarlı Köyü oluyor. Siz bakmayın bu kadar az insanın olduğunu bu köy dünyaca ünlü mega starımız Tarkan’ın baba ocağıdır. Yanlış okumadınız Tarkan Tevetoğlu’nun babasının mezarı köyde bulunmaktadır. Sadece sanat değil bilim dünyasına da insan yetiştirmiştir bu topraklar; Prof. Dr. Kemal Köymen de Rüzgarlı Köyü’ndendir.

Rüzgarlı Köyü‘nde görülecek yerler

Rüzgarlı Köyü’ne İkizdere ilçesinden Ovit yönüne giden istikamettin 5. Kilometresinde ana yolun sağından bir yol ayrılıyor. Giriş kısmından devam ettiğinizde köyün merkezine hemen ulaşıyorsunuz. Yer yer sizi eski ve yeni evler birlikte karşılıyor, köy 2 parçadan oluşuyor yukarı doğru çıktığınız da sağdan devam ettiğiniz zaman köyün muhtarlığının ve camisinin bulunduğu bölüme ulaşıyorsunuz.

Yolun sol bölümünden devam ederseniz burası diğer yerden ziyade daha düz bir alan ve içerisinden köyün deresi akıyor. Bu yol ayrımının olduğu köprünün hemen yanında bir de şelale var yöredeki adına ulaşamadım fakat biz Rüzgarlı Şelalesi diyebiliriz.

Sol yönden devam ettiğiniz taktirde yaklaşık 10 kilometre sonra köyün yaylalarına ulaşabiliyorsunuz. Vadiyi çıktıkça yaylada ki evleri bile açık hava da oldukça kolay seçebilirsiniz. Mize yaylası ve onun ilerisin de Harman yaylası ikisi de inanılmaz bir bakirliğe sahip mize yaylası daha önce anlattığım Manle yaylası ile karşılıklı bir konum da normal şartlarda bu iki yayla arasında yol olduğu halde ulaşım sağlanamıyor.

Nedenine gelirsek iki köyün anlaşmazlığı yüzünden yolun üzerine büyük taşlar konulmuş ve yol kapatılmış. Biraz trajikomik aslında çünkü yıl da belki 3 sefer çıktıkları yaylalarına karşı bu tutumu ben biraz saçma buluyorum doğrusu. Bu mevsim de köyün bitki örtüsü oldukça huzurlu yani sonbahar bana hep huzurlu gelmiştir.

Rüzgarlı Köyü‘ne nasıl gidilir?

Köyün yolları toprak ama kötü değil, Rize’den veya Trabzon’dan araç kiralayarak çok rahat bir seyahat yapabilirsiniz. Hemen şimdi Yolcu360’tan bir araç kiralayın ve yola çıkın!