Masal gibi bir tatil geçirmek ister misiniz? Burası tam size göre

Çin’in Mançurya bölgesinde yer alan üç eyaletten biri olan Liaoning, dünyanın en lüks otellerinden biri olan The Castle Hotel’e ev sahipliği yapıyor.

Lotus Dağı’nın kıvrımları arasında masalsı bir şekilde yükselen bu otel, eyaletin en büyülü şehirlerinden biri olan Dalian’da bulunuyor.

Bavyera tarzı kale mimarisi ve heybetli görünüşüyle, insanı ilk bakışta etkisi altına alan The Castle Hotel, Xinghai Körfezi’ne ve Sarı Deniz’e bakan muhteşem bir manzaraya sahip.

HBA Interior Design firmasının yaptığı duvar süslemeleri, mobilya aksesuarları ve sanat koleksiyonları ise ziyaretçileri adeta bir hikayenin içine dahil ediyor.

Zengin ve çağdaş bir tasarıma sahip olan The Castle Hotel, ‘Kuzey Çin’in İncisi’ olarak dünyanın en lüks ve etkileyici otellerinden biri olarak lanse ediliyor.