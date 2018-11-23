Mardin’de mutlaka gitmeniz gereken mekanlar

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Keşfetmekle bitmeyen bir zenginliğe sahip Mardin Güneydoğu’nun incisi. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel şehirde gezip görülmesi gereken sayısız yer var. Medreseleri, camileri, kiliseleri, manastırları, müzeleriyle en az 3-4 gününüzü ayırmanız gereken Mardin’de yorgunluğunuzu atabileceğiniz birbirinden güzel mekanlar da sizleri bekliyor. Siz de bu şehri hakkını vererek gezmek istiyorsanız benim gibi Yolcu360’tan bir araç kiralayarak rahatlıkla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Hazırsanız Mardin mekan rehberi kapsamında Mardin’in en keyifli 5 mekanına birlikte göz atalım!

Mardin mekan rehberi

Seyr-i Merdin

Uçsuz bucaksız Mezopotamya manzarası ile Seyr-i Merdin, gün batımını izleyebileceğiniz en keyifli Mardin mekanları arasında yer alıyor. Eğer bahar ve yaz aylarında gelirseniz mutlaka terasında oturun ve manzaranın tadını çıkarın. Zengin kahve menüsünün yanı sıra Mardin’in yöresel lezzetlerini de deneyebileceğiniz mekan Ulu Cami manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Asude-i Merdin

Mezopotamya manzarasını doyasıya seyredebileceğiniz bir diğer mekan da Asude-i Merdin. Kahvaltıdan ana yemeğe kadar geniş bir menüye sahip restoranda manzaraya karşı çay-kahve keyfi de yapabilirsiniz. Mihrimah Sultan kahvesi oldukça lezzetli, tavsiye ederim☺ Kışın gelecek olanlar için mekanın iç kısmı da bir hayli geniş.

Kana Cafe

Eski Mardin’i gezmekten yorulduysanız, hafiften karnınız kazındıysa rotanızı Kana Cafe’ye çevirin. Fırından yeni çıkmış Süryani çöreği ve yanında Zafaran çayı tüm yorgunluğunuzu unutturacak kadar lezzetli. Çöreği severseniz paketler halinde satışı da yapılıyor. Aynı şekilde zafaran çayı, mavi badem şekeri, Mardin kahvesinden de hem kendinize hem sevdiklerinize satın alabilirsiniz.

İzla Art

Mardin’in en özgün mekanlarından biri olan İzla Art özellikle akşam saatlerinde dolmaya başlıyor. Mekanın içerisi küçük olduğu için özellikle hafta sonları yer bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Buranın öne çıkan lezzeti ise Süryani şarabı. Dilerseniz şarabın yanına peynir tabağı da alabilirsiniz. Eski Mardin’de farklı mekan önerisi arıyorsanız mutlaka uğrayın.

Kültür Cafe

Eski Mardin’in açık ara en güzel sokağı olan Kültür Sokak’ta yer alan Kültür Cafe keyifle çayınızı kahvenizi içeceğiniz samimi mekanlardan biri. Taş dekorasyonuyla beğeni toplayan mekanda reyhan şerbeti denemenizi tavsiye ederim. Mekanda içeceğinizi yudumlarken raflardaki kitaplara göz atabilir, aylık dergileri okuyabilirsiniz.