Hülya Avşar’ın oynadığı efsane filme konu olan yer: Hasan Boğuldu Şelalesi

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Assos’a yakın olması sebebiyle bu bölgeye tatile gidenlerin de yolunun üstünde bulunuyor. Instagram’ın gezgin çifti @baskadunyalardavar hesabının yazarları Merve ve Furkan sizler için, Hülya Avşar’ın oynadığı efsane filme konu olan Hasan Boğuldu Şelalesi’ni keşfetti ve çok özel bir gezi rehberi hazırladı…

Hasan Boğuldu Şelalesi: Manzarası güzel hikayesi hüzünlü

Assos’ a (Behramkale) oldukça yakın olması sebebiyle gittiğimiz ve iyi ki de gittik dediğimiz Hasan Boğuldu Şelalesi Kaz Dağları Milli Parkı içinde bulunuyor. Hikayesi ile hüzne boğan bu şelale, görüntüsüyle ise tam anlamıyla güzelliğe doyuruyor insanı.

Ağaçlarla kaplı şelale alanına ilk girdiğinizde Sütüven Şelalesi karşılıyor sizi. Tepeden akan suyun aşağıda oluşturduğu gölet, Hasan Boğuldu Şelalesi’nden daha sığ ve tabii ki yine tertemiz. Hasan Boğuldu Şelalesi’ne ulaşmak için biraz yürümeniz gerekiyor. Ormanın manzarasını izlerken yol şıp diye bitiveriyor zaten.

Yemyeşil ormanın içinde, ışıl ışıl billur gibi suyu ziyaretçilerine göz kırpsa da cam gibi olan gölde yüzmeye karar verirseniz eğer durabileceğiniz süre en fazla 10 saniye. Çünkü o kadar soğuk ki ancak bu kadar dayanabilirsiniz diye düşünüyoruz.

Neden bu kadar iddialı konuşuyorsunuz demeyin, test ettik, onayladık (En azından Furkan test etti). Göl o kadar temiz ki gözler seyretmeye doyamıyor, kendini sulara atası geliyor insanın. Mesela Furkan dayanamayıp kendini göle atan, sonra da suyun soğukluğunda 10 saniyeden fazla dayanamayıp ışık hızı ile gölden çıkanlardan.

Bu arada, şelalenin ve o eşsiz oksijen deposu ormanın tadını doyasıya çıkarabilmeniz için ya hafta içi ya da hafta sonu erken saatlerde gitmenizi öneririz Hasan Boğuldu’ya. Aklınıza burası düştü ya da bir şekilde bu yazıyla karşılaştıysanız cennet vatanımızın bu köşesini görmenizi mutlaka tavsiye ederiz.

Hasan Boğuldu’nun Hikayesi

Kaz Dağları’nın içerisinde cennetten bir köşe olan bu şelalenin ismini duyunca ister istemez insanın aklında soru işaretleri beliriyor. Tabi hemen akabinde hikayeler, efsaneler aramaya başlıyoruz bu adın ardında.

Hasan Boğuldu’nun hikayesi bir tane değil, anlatılan 3 farklı efsane var. Aslında bu hikayelerin hepsi Emine ve Hasan’ın aşkının farklı şekillerde anlatılmış versiyonları diyebiliriz. Biz burada bunların en çok bilinenini aktaracağız.

Kaz Dağları’nın zirvesinde bulunan Beyoba Köyü’nde yaşayan Emine ile Ova Köyü’nden Hasan’ın pazarda birbirlerini görmesi ve aşık olması ile başlar Hasan Boğuldu Şelalesi’nin hikayesi. İsimden de anlaşılacağı üzere ne yazık ki mutlu sonla bitmez bu aşk. Çünkü birbirlerini seven iki gençten Emine’nin ailesi kızlarının Hasan ile evlenmesini istemez. Bunun sebebi de Hasan’ın ovada yetişmiş bir insan olması ve bir Yörük köyünün ağır şartlarına ayak uyduramayacağını düşünmeleridir.

Yine de Hasan ve Emine’nin birbirlerine olan sevgilerinden vazgeçmediklerini görüp Hasan’ı bir sınavdan geçirmeye karar verirler. Eğer Hasan bu yükün altından başarıyla kalkabilirse iki gencin evlenmelerine izin vereceklerdir. Emine’nin ailesinin bu ova gencinden istediği, 40 kiloluk bir tuz çuvalını sırtlanarak 5 saat mesafedeki obaya yani Kaz Dağları’nın zirvesine çıkarmasıdır.

Böylelikle Emine önde Hasan arkada yola düşerler. Tabi Hasan sırtında olan ağır yüke birkaç kilometre dayanabilir ancak daha fazla ilerleyemez. Emine ise sevdiği adamın arkasında olduğunu düşünerek yola devam eder. Bir süre sonra Hasan’ın arkasında olmadığını fark eden genç kız, geri dönerek sevgilisini aramaya başlar. Ona hediye ettiği yazmanın suyun içinde olduğunu gördüğünde ise onun boğulduğunu düşünür ve bu acıya dayanamayarak kendisini göletin hemen dibinde bulunan çınar ağacına asarak intihar eder.

Filme konu olan acı aşk hikayesi

Hikayenin bu versiyonu 1990 yapımı, Orhan Aksoy’un çektiği Hasan Boğuldu filminde de anlatılır. Başrollerinde Hülya Avşar’ın Emine’yi canlandırdığı film, Sabahattin Ali’nin eserinden uyarlanmıştır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu efsanenin farklı versiyonları olsa da acı son her birinde aynı şekilde kalır. Yani Hasan Boğuldu’nun hikayesi ne yazık ki mutlu sonla bitmez.

Hasan Boğuldu’ya Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan yola çıkıyorsanız eğer ilk durak Edremit. Sonrasında Zeytinli üzerinden yolunuza ettiğinizde karşınıza çıkan yol ayrımından Hasan Boğuldu Şelalesi’ne yönelmeniz yeterli. Navigasyonda arattığınızda şelalenin bulunduğu alan için karşınıza birkaç tane alternatif güzergah çıkabilir ancak yolu en düzgün olanı Zeytinli üzerinden gidileni. İstanbul’dan yaklaşık olarak 5 saat. İzmir’den ise yaklaşık olarak 3.5 saat.

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