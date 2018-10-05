Kuşları görmek için Türkiye'de buluşacaklar!

Doğa Derneği’nin Türkiye ortağı olduğu Dünya Kuşları Koruma Kurulu’nun (BirdLife International) 1993 yılından beri gerçekleştirdiği Kuş Gözlem Günü etkinliğinde, 25 yıl boyunca bir milyondan fazla insan yetmiş üç milyondan fazla kuşu gözlemleme imkanı buldu. 25 yıllık bu geleneğin amacı, kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkat çekmek ve yol boyunca karşılaştıkları zorluklara ayna tutmak.

Avrupa Kuş Gözlem Günü'ne bu yıl Avrupa’dan 19 ülke katılıyor. Türkiye ve Kıbrıs’taki etkinlikler, Doğa Derneği ortaklığıyla farklı illerdeki gönüllü topluluklar tarafından gerçekleştiriliyor. 6-7 Ekim tarihlerinden sonra tüm ülkelerin gözlem sonuçları toplanacak ve kuşların göç boyunca karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için yapılan bir çağrıyla dünya basınına taşınacak.

Türkiye’de bu sene etkinlik gerçekleşecek alanlar şöyle: Adapazarı, Alakır Vadisi Antalya, Ankara, Ayvalık, Beyşehir, Birecik, Bodrum, Çanakkale, Çorum, Denizli, Didim, Fethiye, Hasankeyf, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karacabey Bursa, Kırklareli, Niğde, Rize. Kıbrıs’ta ise Mağusa’da kuş gözlem etkinliği yapılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç konu hakkında şunları söyledi: “Türkiye barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve göçmen kuşların göç yolu olması açısından tüm dünyada çok önemli bir konuma sahip. 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle herkesi göç yolundaki kuşların yaşamlarına dahil olmaya çağırıyoruz. Bu etkinliklere katılmak için kuşları çok iyi bilmek ve tanımak gerekli değil. Amacımız yüzümüzü göğe ve toprağa çevirmek. Çalıların arasına, denizlere, uçsuz bucaksız bozkırlara. Yılda bir kere olsun başımızı ekranlardan, kitaplardan, kendi var ettiğimiz dünyadan kaldırmak. Yüzümüzü başka canlıların renkli ve sakin yaşamlarına çevirip hayatı, bir de onların gözünden görmek. Doğayı okumayı ve yazmayı keşfetmek. Dünyayı kuş bakışı görmek için Avrupa Kuş Gözlem Günü’nde herkesi aramızda görmeyi diliyoruz”