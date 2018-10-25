Kübik evlerde sıradışı bir tatile ne dersiniz?

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Amsterdam’dan sonra Hollanda’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Rotterdam’daki Kübik Evler görenleri şaşkına uğratıyor. Şehrin en ikonik yerlerinden biri haline gelen Küp Evler (Kubuswoningen), Hollandalı mimar Piet Blom tarafından tasarlandı. 45 derece eğimli küplerden oluşan evleri merak edenler Show Cube Müzesi’ni (Kijk-Kubus) keşfederek bu daireler hakkında daha fazla bilgi edinebilirler ya da küplerden birinde konaklamayı tercih ederek, liman kenti Rotterdam’da unutulmaz bir tatil yapabilirler.

Küp Evler, Rotterdam Blaak tren istasyonun yanında ve oldukça fazla restoran ve kafe alternatifi olan Oude Haven bölgesinde, oldukça merkezi bir konumda yer alıyor. Rotterdam’da Küp Evler dışında yenilikçi ve yaratıcı diğer yapıları da inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Küp Evler, tamamlanmalarının üzerinden otuz sene geçmiş olsa bile şehrin en göz alıcı yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Nedeni ise çok basit: Bu çarpıcı küp evler, kırk beş derecelik eğimli küp olup, mevcut alanı en verimli şekilde kullanmak için özel olarak tasarlandı. Bunun sonucunda ise dünyanın hiçbir yerinde eşine benzerine rastlanmayacak bu mimari harikası ortaya çıktı.

Rotterdam’daki Küp Evler, planlanırken bir ormanı temsil edecek şekilde hazırlandı ve her bir kübün tepesi bir ağaç tepesini andıracak şekilde asimetrik olarak inşa edildi. Yapısal olarak, küpler altıgen bir direk üstüne oturtulmuştur. Küp Evler, beton zeminler, beton sütunlar ve ahşap çerçevelerden oluşuyor.

Hollandalı mimar Piet Blom, kent planlayıcılarının isteği üzerine 70’lerin sonlarında Rotterdam’daki bu Küp Evleri tasarladı. Blom daha önce Hollanda’nın Helmond şehrinde kübik mimariyle ilgili deneysel çalışmalar gerçekleştirmişti. Küp Evler’den biri Kijk-Kubus adı altında bir müzeye dönüştürüldü ve tam donanımlı haliyle küplerin içini merak eden ziyaretçilere tur imkanı sunuyor. Ayrıca, Rotterdam merkezli bir mimari kuruluş, küplerden birini Stayokay Hostel Rotterdam adıyla bir hostele dönüştürdü ve dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.