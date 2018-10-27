Korkunç hikayeleriyle ünlü bu akıl hastanesi sizi de ürkütecek

İlk olarak 1900 yılında faaliyete başlayan hastaneye başlangıçta yüz erkek hastanın alındığı kayıtlara geçen bilgiler arasında. İlerleyen dönemde 115 kadının daha tedavi edildiği hastane, bir süre sonra bin kişiyi aşkın bir kapasiteye sahip oluyor. Hastanenin kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda hasta sayısındaki sürekli artış, hastane için genişletilme kararı alınmasına sebep oluyor. Yaklaşık 99 yıl boyunca aktif olan Anoka State Hastanesi’nin hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda sadece tedavisi mümkün olmayan akıl hastalarını kabul etmeye başladığı biliniyor.

Hastane hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda Ortaçağ döneminden kalan çeşitli tedavi yöntemleri kullanışmış. O dönemlerde tedavi olarak adlandırılan yöntemler, modern çağda ise işkence olarak adlandırılıyor. Çeşitli kemer, kayış, bilek manşeti ve kısıtlayıcı gömleklerin kullanıldığı hastanede hastalar yıllarca kötü şartlarda tedavi edilmiş.

1949 Yılında Cadılar Bayramı döneminde Anoka State Hastanesi’nde benzersiz bir şenlik ateşi yakılıyor. Dönemin valisi Luther Youngdahl’ın emri ile hastanede kullanılan 359 kısıtlayıcı ceket, 196 manşet, 91 kayış ve hastalar için kullanılan diğer tüm materyaller bu büyük ateşte yakılarak yok ediliyor. Bu tarihten itibaren hastalar için daha insancıl yöntemlerin kullanılması kararına varılıyor.

Bu karar, akıl hastallığı tedavisi gören yüzlerce kişinin kötü koşullarda tutulduğuna dair yayınlanan makalelerden sonra alınıyor. O dönemlerde pek çok akıl hastanesinde olduğu gibi, burada da elektroşok tedavisinin sıklıkla tercih edildiği biliniyor. Hastanedeki ilaç kullanımı ve diğer yöntemlerin iyileştirilmesinden sonra başlayan reform dönemi iyi sonuçlar vermeye başlasa da, hastanenin çevresindeki yaşam alanlarını tehdit eden bazı olaylar tesisin 1999 yılında kapatılmasına sebep oluyor.

Hastane hakkında anlatılan bir dizi şehir efsanesi, etrafta yaşayanların korkmasına sebep oluyor. Özellikle hastaların binalar arasında taşınmasına olanak sağlamak için inşa edilen yeraltı tünelleri hakkında anlatılan pek çok hikaye mevcut. Bu tünellerin bir tür yeraltı mezarı olduğu, oradan sesler yükseldiği ve burada açıklanamayan bir dizi olayın gerçekleştiğini dile getiren halk, tünelden kaçmaya çalışan ve burada kaybolan hastaların intihar ettiklerini de anlatıyor.

Binalar hakkındaki söylentiler günden güne çoğalarak bölge halkına gergin anlar yaşatıyor. Hastane şartlarının elverişli olmaması ve bölge halkının yoğun baskısı nedeniyle pek çok bina kapatılıyor.

Olağanüstü faaliyet raporları verilen hastane binalarının birçoğu şu anda hala kullanılmıyor.