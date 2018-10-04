Konya'da yeşil ve mavinin buluştuğu saklı cennet: Suğla Gölü

Konya’nın Seydişehir İlçesi’ndeki Suğla Gölü, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Bölge halkının teknelerle balıkçılık yaptığı göl, gökyüzünün mavisiyle, yosunların yeşilini birleştirerek, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

Gölde bir çok kuş türü de bir arada yaşıyor.

Tektonik bir göl olan Suğla'nın alanı yağışların bol olduğu dönemlerde alanı iyice genişleyip kurak dönemlerde ise göl iyice küçülerek neredeyse yok oluyor.

Kurak olan dönemlerde alüvyonlu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir tarım alanı oluşturuyor.