Klişe tatil önerilerinden sıkılanlara keşfedilmeye hazır 5 rota!

Unutulmaz bir keşfe hazır mısınız?

Klişe bir tatil yerine macera ve keşfedilecek yeni noktalar mı arıyorsunuz? Yeni Zelanda’nın bozulmamış tabiatı, Avustralya’nın nefes kesen manzaraları ile birbirinden ilginç şehirlere yakından bakmaya ne dersiniz?

Büyük Okyanus’un en güzel ada ülkelerinden bir tanesi olan Yeni Zelanda, sahip olduğu buzulları, şelaleleri, çiçeklerle bezeli yüksek dağları, yemyeşil tepeleri, uçsuz bucaksız fiyortları, buzul gölleri, vahşi okyanus sahilleri, kanyonları ve vahşi ormanları ile görülmeye değer. Macera arayışında olan gezginlerin popüler destinasyonları arasında yer alan Yeni Zelanda’nın en gözde şehirleri olarak da Auckland ve Christchurch son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkıyor.

CAZİBENİN ŞEHRİ: AUCKLAND

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri olmasına rağmen, yüzölçümüne oranla seyrek bir nüfusa sahip olan Auckland, volkanik alan üzerine kurulu olması sebebi ile yemyeşil doğal bir güzelliğe sahip. Tropik adalarla çevrili Auckland, engin denizleri ve büyüleyici kumsalları ile turistlerin eşsiz seyahat deneyimleri edinebileceği zengin bir şehir ve yelken sporu meraklıları için adeta bir cennet.

1845 yılında inşa edilen Auckland Domain Parkı; tarihi geçitleri, heykellerle dolu yürüyüş alanları, yapay gölleri, kış bahçesi ve tropik bitki seraları ile şehrin en göz alıcı dinlenme noktalarından biri. Parkta aynı zamanda Auckland Müzesi de bulunuyor. Bir diğer cazibe merkezi Coromandel Ormanları ise doğal olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü.

Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı, dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin vazgeçilmezi.

NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Auckland’a ulaşım, Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.175 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.615 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

YEŞİLİN MERKEZİ: CHRISTCHURCH

Yeni Zelanda’nın güney adasındaki en büyük şehir olan Christchurch; önemli ve ilgi çeken bir turizm merkezi… Christchurch, kendine has mimari yapıları ve görüntüsü ile Yeni Zelanda’daki tipik bir İngiliz şehri olarak da nitelendiriliyor. 459 dönümlük Hagley Parkı, 57 dönümlük Christchurch botanik bahçeleri Yeni Zelanda’nın en eski ağaçlarına ve Avon nehri boyunca yaşayan ördek nüfusunun büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Merkezdeki Christchurch Katedrali gotik mimarinin en güzel örneklerinden.

Yeni Zelanda’yı yaşamanın en güzel yollarından biri de karavan gezisi… Christchurch’ten kiralanan “campervan” isimli, konaklamanın mümkün olduğu karavanlar ile manzaralı yol boyunca Yeni Zelanda’nın keşfedilmemiş noktalarını görmek mümkün.Güney adasının orta bölgesinde yer alan Lake Tekapo ve etrafındaki buzul gölleri, ayrıca Queenstown ve fiyort bölgesi Milford Sound, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, dağları, turkuaz renginde buzul gölleri ve sükûneti ile görülmeye değer.

Jiplerle yapılan çöl safarisinin daha zorlu şartlarda gerçekleşen versiyonu pek çok adrenalin severin deneyimlemek istediği aktivitelerden. Ayrıca, gondola denilen teleferikle dağın tepesine kurulmuş restoranda, manzaranın tadını çıkararak yemek yemek de paha biçilemez. 1950’den beri Amerikalıların Antarktika’da yazın yürüttüğü çalışmaların sergilendiği bir müze olan ‘Kutup Merkezi’ mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri.Antarktika’nın soğuğu ve rüzgârının hissedilebildiği müzede o bölgeye ait kıyafetleri giyip kutupları deneyimlemek çok etkileyici kabul ediliyor.

NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Christchurch’e ulaşım, Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.275 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.575 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca, yolcular arzu ederler ise Avustralya Sidney’de duraklama yaparak yine Christchurch’e seyahat etme imkânına sahipler.

KEYFİN BAŞKENTİ: ADELAİDE

Güney Avustralya eyaletinin en büyük şehri ve başkenti olan Adelaide, farklı kültürlerin izlerini taşıyan mekanları, her daim yavaş ilerleyen gündelik yaşamı ile turistlerin uğrak noktası. Nerede olduğunuzu hatırlatan büyük parkları sayesinde kaybolmanın neredeyse imkânsız olduğu kentte, görülecek yerler daha çok kuzey bölgesinde yer alıyor.

Sakin bir şehir olan Adelaide’in büyük şehirlerin karmaşasından uzak bir inceliği var. Bu haliyle Melbourne ve Sydney’den farklı olarak Avrupa şehirlerine daha çok benziyor. Avustralya’da en eski yerleşimlerinden biri olan kentte tarihi yapılar, dini merkezler ve müzeler görülmeye değer. Ayrıca şarap üretimi ile ön planda olan şehir küçük bir şarap müzesine de sahip.

Adelaide’ın kültür merkezi olan North Terrace’da cadde boyunca yapacağınız bir gezinti, yol boyunca karşınıza çıkacak her ilginç mekânda durmanıza ve farkında olmadan tüm günü burada geçirmenize neden olabilir. Adelaide Botanik Bahçesi ise şehir merkezine yürüme mesafesinde ve bu tarihi bahçede şahane bir manzara, etkileyici bitkiler ve çeşitli hayvanlar bulunuyor.

Avustralya’ya bağlı üçüncü büyük ada olan koruma altındaki Kangaroo Island’a kanguruları, sevimli koalaları yakından görmek için uğrayabilirsiniz. Ayrıca ada; yunus, fok ve ornitorenk sürülerine ev sahipliği yapıyor.

35 hektarın üzerinde açık bir arazi olan Cleeland Wildlife Park, Avustralya’nın vahşi yaşamına ait türlerle yakınlaşmak ve onları keşfetmek isteyenler için ideal. Bir koalayı kucağınıza alarak tüylerini okşama ve onunla fotoğraf çekilme şansını yakalayabileceğiniz yer yüzündeki nadir yerlerden biri.

NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Adelaide’a ulaşım, Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.225 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.356 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

ABORJİNLERİN KENTİ: BRİSBANE

Brisbane şehri Avustralya'nın en büyük üçüncü şehri olup Queensland Eyaleti'nin başkentidir. Ülkenin denizi ve kumuyla ünlü Altın Sahil şeridinin yakınında yer alan şehir, deniz turizmi açısından popüler bir destinasyon olup ziyaretçilerini bekliyor. Aborjin kabilelerinin yüzyıllardır yaşam alanı olan kent, kültürel yapısı ve mimarisi ile de meraklılarına gezebilecekleri farklı yerler sunuyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşayabileceğiniz Brisbane’de, City Botanic Gardens yerel halk ve gelen tüm ziyaretçilerin uğrak noktası. Fındık ve sakız ağaçları arasında bisiklete binip, tahta bir kayık eşliğinde nehirdeki pelikanları ve su ejderlerini görebileceğiniz bu mekânda daha yapılabilecek birçok güzel şey var.

Queensland Sanat Galerisi ve Queensland Devlet Kütüphanesi'ni içerisinde barındıran dev kültür kompleksi Queensland Kültür Merkezi bu turistik alan içerisinde bulunuyor. Şehirde görülmesi gereken önemli bir eğlence rotası, Brisbane Çarkı adı verilen dev dönme dolap... Dünyaca ünlü dönme dolaba binerek, şehri 360 derecelik bir açıdan görmenin keyfine varabilirsiniz. Ayrıca, kent çevresinde bulunan birçok adayı ziyaret edebilir ve farklı deneyimler yaşayarak çevredeki kafelerde yorgunluk atabilirsiniz.

NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Brisbane’e ulaşım, Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.175 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.358 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

EŞSİZ BİR DOĞA HARİKASI: PERTH

Perth, Batı Avustralya’nın başkenti ve kıtadaki en büyük şehirlerden biri. Büyüklük bakımından kıtanın dördüncü büyük şehri... Swan nehrine yakın konumlanmış yerleşim alanı bu özelliği ile de oldukça özel bir şehir konumunda. Nehirde balık avlamak, yelken yapmak ve yüzmek de yapılabilecek aktiviteler arasında yer alıyor. Nehir kenarındaki ihtişamlı evleri görmek için Perth ile Fremanthle tarihi limanı arasında rahatlatıcı bir tekne turuna çıkabilirsiniz.

Perth eşsiz doğasıyla ünlü ve şehrin hemen yakınında, asırlık ’köri’ ağaçlarıyla dolu benzersiz park alanları bulunuyor. Perth ayrıca bir plaj turizm bölgesi olarak da biliniyor. Yerel plajlar inanılmaz derecede güzel ve sessiz bir aile tatili için mükemmel bir seçim olabilir. Ülkenin en büyük akvaryumu AQWA, Swan Bells ve Perth Zoo, Londra Caddesi şehirde mutlaka gezip görmeniz gereken yerlerden... Görmeye değer noktalardan birisi de Rottnest Adası. Quokka’ların yaşadığı, pembe gölüyle, harika denizi ve plajlarıyla kesinlikle görülmesi gereken bir doğa harikası…

NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Perth’e ulaşım, Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor.Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.125 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.332 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.