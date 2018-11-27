Kış turizminin parlayan yıldızı: Cıbıltepe

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Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, turizmcileri heyecanlandırdı. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunan Cıbıltepe'de sezon öncesi tüm hazırlıklar yapıldı.

Telesiyej hattı ve pistleri temizlenip düzenlenerek kayakseverler için hazırlanan, tesislerin tamamı onarılan Cıbıltepe, kayak sezonunun resmen açılmasıyla yerli ve turistleri ağırlayacak.

"Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Cıbıltepe'nin, kar kalitesi ve pist bakımından dünyanın önemli kayak merkezlerinden olduğunu ifade ederek, "Pistlerimizde 50 santimetreye yakın kar bulunuyor. Gerçekten Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı. Kristal toz özelliğine sahip ve kayak için el elverişli kar. Hele bu kar Sarıçam ormanları içinde olursa kayağın keyfi daha da başka oluyor." dedi.

Belediye Başkanı Toksoy, kayak merkezine yeni yapılan telesiyejin ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "4 telesiyejimiz, 8 pistimizin tamamı temizlenip düzenlenerek kışa hazırlandı, tesislerimizin onarımları yapıldı. Sezon öncesi tamamen kışa hazır vaziyette bekliyoruz. Cıbıltepe'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın desteğiyle yeni telesiyej yapılıyor. Bu telesiyejde altı kişi aynı anda oturabilecek. Telesiyej günün teknolojisine uygun yapılıyor."

Yurt içi ve dışından kayak tutkunlarını yeni sezonda Sarıkamış'a beklediklerini ifade eden Toksoy, şunları dile getirdi:

"Bu sene Cıbıltepe'ye özellikle Rusya'dan, Avrupa'dan ve İran'dan yoğun misafir bekliyoruz. Türkiye'deki kayakseverler de özellikle Sarıkamış'ı tercih ediyor. Misafirlerimiz buradaki kar kalitesini, kristal karın kayağa ne kadar keyif kattığını biliyor. O yüzden bu sene bu ülkelerden de kayakseverleri bekliyoruz. Kafkasların en iyi kayak merkezi olma konusunda iddialıyız ve bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."