‘Keşke buraya yerleşsek’ diyeceğiniz şehirler

Azdavay, Kastamonu

Büyükşehirlerden kaçmak için hayallerde genelde bir sahil kasabasına yerleşmek vardır. Ama büyüleyici doğal güzelliği ile yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz çok güzel yerler var. Bunlardan biri de Kastamonu’daki Azdavay. Horma ve Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Aşıklar Köprüsü ile birlikte Azdavay tüm güzellikleriyle sizleri bekliyor.

Boğatepe, Kars

Kars Boğatepe, kış severler için mükemmel bir adres. 2300 rakımlı bu dağ köyünde toplasanız 30-40 hane yaşıyor. Hayatın kaosundan uzaklaşıp, kafanızı dinlemek için harika bir yer. Bu arada Türkiye’nin en güzel kaşar ve gravyer peynirlerinin yapıldığı mandıralar da burada.

Akpınar, Isparta

Muhteşem Eğirdir Gölü manzaralı Akpınar’da kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Türkiye’nin mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü manzarasını izlerken çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Birgi Köyü, İzmir

Yemyeşil bir coğrafyanın içine gizlenmiş olan Birgi Köyü, asırlık ağaçları ve ahşap pencereli evleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca Osmanlı’nın izlerini sürmek isteyen tarih meraklıları için Birgi en ideal noktalardan biri.

Adala, Manisa

Manisa’nın Salihli ilçesinde adeta saklı bir cennet olan Adala, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasında, Gediz Nehri’nin geçtiği düzlükte kurulmuş harika bir yerleşim yeridir. Termal ve kaplıcalar açısından zengin bir bölge olan Adala’da ayrıca antik çağlardan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi hissedebilirsiniz. Sart Antik Kent ve Homeros Vadisi’ni çok seveceksiniz.

Çamlıbel Köyü, Balıkesir

Kazdağları’nın eteklerindeki bu harika köy, yeşil bir vadiden Edremit Körfezi’ne bakıyor. Son dönemde çok fazla turist çeken bölge butik otelleriyle ünlüdür.

Karaburun, İzmir

Ege’nin el değmemiş en saf köşelerinden biri olan Karaburun, eşsiz bir manzaraya sahip. Sarp yolları yüzünden yazın bile çok kalabalık olmayan Karaburun, İzmir’in en sakin bölgelerinden biridir. İzmir merkeze 100 km uzaklıkta olan Karaburun’a gitmeniz için araç kiralamanızı tavsiye ederiz.