Erciyes’te kayak sezonu başladı: Kar tatili için bu tavsiyelere dikkat!

​

Kış usul usul yaklaşırken, mevsimler değişirken, gezi planlarımız da buna göre şekillenmeye başlıyor mecburen. Yazın aradığımız sahiller, kış olunca yerini kayak merkezlerine ve kış manzaralarının doya doya izlenebileceği rotalara bırakmaya başlıyor. İşte bunlardan biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor ve birçok kayak merkezine göre daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanında Türkiye’nin en yüksek dağlarından biri olan Erciyes’in heybeti, ihtişamı ve manzarası gerçekten görülmeye değer. Teleferiğe binip manzarayla baş başa kalınca, alabildiğine bembeyaz dağları görünce huzurun dibine dibine vuruyorsunuz.

Siz hiç kayak yaptınız mı? Biz hiç yapmamıştık ve ilk kayak deneyimimizi Erciyes’te yaşadık. Her düştüğümüzde kendimize kahkahalarla güldük, bolca fotoğraf ve video kaldı o eğlenceli anlardan. Sizin de kayak ve sucuk ekmek eşliğinde çok eğlenceli, heyecanlı hatta bol kahkahalı harika bir gün geçirmeniz için tüm detayları paylaşmaya başlıyoruz.

Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayak Sezonu

Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonu 1 Kasım’da başlıyor ve taa Mayıs ayına kadar devam ediyor. Yani burası ülkemizin yıl içerisinde en uzun kayak yapılabilen bölgelerinden biri. Böyle uzun bir süreyi kapsıyor olması Erciyes’in kayak severler tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden.

Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayak Pistleri

Yeni başlayanlar, orta düzeyde kayak bilgisi olanlar ve profesyoneller olarak ayrılmış tam 31 adet pist mevcut Erciyes’te. Bu pistlerden 11 tanesi başlangıç aşamasında olanlar, 16 tanesi orta seviye, 4 tanesi de profesyoneller için. Biraz önce bahsettiğimiz uzun kayak sezonun yanında her seviye için birden fazla piste sahip olmasıyla da uluslararası bilinirliği olan bir yer burası. Yurt dışından kayak yapmaya gelen birçok insan göreceksiniz Erciyes’te. Siz de kendi seviyenize göre seçip beğenip kayak yapabilirsiniz.

Erciyes Kayak Merkezi İçin Tavsiyeler

Erciyes Kayak Merkezi tam 2100 metre yükseklikte. Yani çok soğuk. O yüzden ilk ve en önemli tavsiyemiz sıkı giyinmeniz. Fakat burada ince bir detay var; kayak yapmak hareket gerektiren bir spor. Hiç bilmeseniz bile düştüm kalktım derken oldukça fazla efor sarf edip ısınıyorsunuz. Bunu da göz önüne alın ve ne bulursanız üstünüze giymeyin. ☺

İkinci olarak özellikle ilk defa kayak yapacak olanlar çok fazla düşecekleri için yedek kıyafet gerekli olabilir, şimdiden söyleyelim.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak montu, kayak pantolonu, kayak takımı gibi kayak malzemeleri bulabileceğiniz dükkanlar mevcut. Bizce ilk deneyenlerdenseniz ya da sürekli kayak yapmayı düşünmüyorsanız kıyafetleri kiralayın deriz.

Ayağınıza uygun kayak takımı seçerken çok sıkı olmamasına dikkat edin. Düştüğünüz zaman ayağınızdan kolayca çıkmalı ve hareketinizi kısıtlamamalı. Düşme anlarınızın aklınızda komik bir hatıra olarak kalmasını istiyorsanız aman kayak takımınızı dikkatli seçin.

Fazla düşmek istemiyorsanız kayak yapmaya başlamadan önce minik bir ders ayarlayabilirsiniz. Tabi hiç düşmemekten bahsetmiyoruz çünkü o biraz imkansıza yakın. :)

Erciyes Kayak Merkezi Ulaşım

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri şehir merkezine oldukça yakın. Yani kendinizi Kayseri’ye attınız mı Erciyes’e gitmeniz yaklaşık 40 dakika sürüyor. İstanbul, İzmir gibi uzak illerden seyahat edecek olanların Kayseri’ye uçakla gitmesi ve orada araç kiralaması çok daha rahat bir ulaşım seçeneği olacaktır. Özel araçla ulaşım için yollar oldukça elverişli. Siz de Kayseri Havalimanı’ndan Yolcu360 ile bir araç kiralayarak rahatlıkla bu kış cennetine ulaşabilirsiniz.