Kanadalı turizm dergisi Türkiye çağrısı yaptı

Kanada'da haftalık yayımlanan turizm dergisi Travelweek okurlarına çağrıda bulunarak, "Ülkenin ve denizlerinin sunduğu zenginlik ile Türkiye, 2018-2019 döneminde yükselen bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Derginin son sayısının kapağında "Türk turizmi yükseliyor" başlığıyla manşete çekilen haberde, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, tur operatörleri ve turistlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

Yabancı turistlerin, artan sayılarla Türkiye'ye geri döndüklerine dikkat çekilen haberde, "Ekonomide bir resesyon ihtimali olsa da geçmişteki örneklerin gösterdiği gibi, ekonomik sorunların arttığı zamanlarda daha ucuz fiyatlardan istifade etmek isteyen turistlerin sayısı da artıyor." yorumu yapıldı.

Ucuz Bilet Bulunuyor...

En İyiler

İlgi Çeken Rotalar

Mynet Seyahat ile yola çık!
    Bu butonla sen de Mynet Seyahat yazarı olabilirsin!