Kanadalı turizm dergisi Türkiye çağrısı yaptı

Derginin son sayısının kapağında "Türk turizmi yükseliyor" başlığıyla manşete çekilen haberde, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, tur operatörleri ve turistlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

Yabancı turistlerin, artan sayılarla Türkiye'ye geri döndüklerine dikkat çekilen haberde, "Ekonomide bir resesyon ihtimali olsa da geçmişteki örneklerin gösterdiği gibi, ekonomik sorunların arttığı zamanlarda daha ucuz fiyatlardan istifade etmek isteyen turistlerin sayısı da artıyor." yorumu yapıldı.