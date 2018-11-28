Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda sararan yaprakların arasında farklı bir güzellik sunuyor. Kabaceviz köyü yakınlarında bulunan ve köyle aynı isme sahip şelalenin çevresindeki ağaçlar, sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor
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Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni

Kabaceviz köyü yakınlarında, köyle aynı adı taşıyan, üç ayrı kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor. Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu bir yolculuğu göze almak gerekiyor.

Şelalenin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda ise görsel bir şölenle karşılaşıyor. Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelalede yaklaşık 60 metreden dökülen sular, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü ise sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerinde "saklı cennet" hissi uyandırıyor. Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler oldukça ilgi gösteriyor.

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