İşte Türkiye'nin çıplaklar plajı

Plajların bir çoğu sadece çıplaklara hizmet vermiyor, herkese açık. Üstelik çevrede nüdist olmayan seçenekler de mevcut.

Kızıl Plaj, Girit-Yunanistan

Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Kızıl plaj, çıplakların rağbet gösterdiği bir yer. Matala'ya 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunan plaj, 300 metre uzunluğa sahip. Özellikle hippi gençlerin 60'lı yıllarda gittiği plaj, günümüzde de çıplakları ağırlıyor.

Plakias Plajı, Girit-Yunanistan

Girit'in en uzun plajlarından biri olan Plakias da herhangi bir giysi olmadan güneşlenip denize girilebilecek yerler arasında bulunuyor. Tüplü dalış gibi faaliyetler için de uygun bir yer olan Plakias'ın toplam uzunluğu 1.3 kilometre.

Rovinj, Hırvatistan

Hırvatistan''ın Dalmaçya kıyısında bulunan yerleşim birimi Rovinj''de yer alan Valalta, bölgenin en ünlü plajlarından biri. Çıplakların da rağbet ettiği bu plaj, Adriyatik''te bu alanda tek olma özelliğine sahip.

Wreck Kumsalı, Vancouver-Kanada

Kanada'da devletin açtığı bir çıplaklar plajı olan Wreck bu açıdan bir ilke imza atmış oldu. Vancouver'a 15 dakikalık yürüme mesafesindeki plaj, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da en uzun sahil şeridine sahip çıplaklar plajı unvanına sahip.

Cap d'Agde, Fransa

Dünyanın en ünlü çıplaklar plajı olan Cap d'Agde plajına her yaz onbinlerce turist akın ediyor. Kasabada da çıplak gezilebilmesine izin verildiği için bölge nüdistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir yer.

Haulover, Florida-A.B.D

Amerika'nın güneydoğusunda bulunan Florida eyaletindeki bu plaj, isteyenlerin giysisiz de güneşlenebilip denize girebileceği bir yer. Yılda yaklaşık bir miyon insanın geldiği plaj, bu yönüyle de dikkat çekiyor.

Bellevue, Danimarka

Soğuk bir iklime sahip olsa da Danimarka aslında muhteşem plajların bulunduğu bir ülke. İklim nedeniyle yılın çok küçük bir bölümünde kullanılabilen bu plajlardan en ünlüsü Bellevue. Nudistlerin de sıklıkla tercih ettiği plaj, 700 metre uzunluğunda ve başkent Kopenhag'a sadece 10 kilometre uzaklıkta.

Riviera Maya, Meksika

Meksika'nın gizli cennet olarak anılan bu plajına girmek için tek bir şart var, o da yetişkin olmak. Bir otelin işlettiği bölgede dileyen herkes çıplak dolaşabiliyor.

Maui, Hawaii, ABD

Hawaii'deki Maui'de bulunan Little Beach, kumsalı ve deniziyle tatilcileri büyülüyor. Beyaz kumuyla ünlü plajda insanlar genellikle çıplak güneşlenip denize girmeyi tercih ediyor.

Grand Saline, St.Barts

Fransa'nın denizaşırı toprağı olan St. Barts adasındaki Grand Saline plajı, nüdistlerin de rağbet ettiği bir yer. Dünyanın en zengin isimlerinin tatilini geçirmek için tercih ettiği bölgede çok sayıda ünlü isime rastlamak mümkün.

Montalivet, Fransa

Fransa'daki bir diğer ünlü çıplaklar plajı da Montalivet'deki Le Centre Helio Marin. Naturistler Federasyonu'nun 1953'te kurulduğu yer olan plaj, her yaz binlerce turisti ağırlıyor.

Patara Beach – Türkiye

Dünyanın en güzel kumsallarından biri olan, Likya’nın başkenti Patara. Patara, kurulu olduğu doğal limanın bin yıllar boyunca kum fırtınaları ve denizin taşıdıklarıyla dolması sonucu oluşmuş. Kentin üstü yavaş yavaş kapanmış ve tam 12 km. uzunluğunda eşsiz bir kumsal oluşmuş. Burası Carettaların da yumurtlama alanları arasındaki en önemli bölgelerden. Ayrıca sadece Carettalar değil diğer deniz kaplumbağaları da bu kumsallara çıkıyor Patara da yine çıplak denize girmek isteyenlerin tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.