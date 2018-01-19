İşte Sömestr Tatili için konaklama tavsiyeleri

Sömestre tatili yaklaştıkça hem öğrenciler, hem de aileler için geri sayım başladı. Hatta birçok aile biraz dinlenmek, şehrin ve dönemin stresinden uzaklaşmak için çoktan kısa süreli bile olsa, yeni kaçış rotaları aramaya başladı. Eğer siz de bir arayış içindeyseniz; fakat nereye gitmeli bir türlü karar veremiyorsanız, Sömestre için neredekal.com otel arama motoru üzerinden, en çok aranan konaklama seçeneklerinin yer aldığı listemize göz atmayı ihmal etmeyin.
Abant Palace Oteli
Abant’ta göl kenarında yer alan tesis Abant Palace Oteli, gerek dağ gerekse muhteşem göl manzaralı konaklama birimleriyle ziyaretçilerine huzur dolu bir konaklama hizmeti sunuyor. Otelin sağladığı olanaklar arasında SPA hizmeti, hamam ve kapalı havuzun yanı sıra minik misafirler için de çocuk kulübü ve oyun odası bulunuyor.
Aden Boutique Otel & SPA
Abant’ın gözde otellerinden olan Aden Boutique Otel & SPA otantik konaklama birimleri ve mimarisinin yanı sıra sunduğu hizmetler ile ön plana çıkıyor. Bünyesindeki SPA merkezi, yaz-kış bahçesi, toplantı salonları ve çocuk oyun alanı sayesinde tesis pek çok amaç için bölgede bulunanlar tarafından tercih edilebiliyor.
Von Resort Abant
Dört mevsimin muhteşem geçtiği Abant’ta dört mevsim boyunca hizmet veren otellerden biri olan Von Resort Abant, aynı zamanda aktivitesi bol bir tesis. Futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş parkurları ve çocuk parkı ile hem aileler hem de çiftler için oldukça ideal bir seyahat olanağı sunuyor.
Reis Inn Hotel Kazdağları
Hem orman hem de deniz manzaralı odalarıyla gönülleri fetheden Reis Inn Hotel Kazdağları, mimarisinde hem Ege’nin geleneksel düzenine sadık kalmış hem de bu mimariyi modern parçalarla birleştirmiş. Otel SPA olanakları ve daha nicesiyle Yeşilyurt Köyü’nün gözde adreslerinden biri.
Hünnaphan Butik Otel
Kazdağları’nın Adatepe Köyü’nde yer alan Hünnaphan Butik Otel, ismini bahçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık Hünnap ağacından alıyor. Tarihi konağı ise tüm ziyaretçilerine yaz-kış unutulmaz bir seyahatin kapılarını açıyor.
Genç Yazıcı Otel Uludağ
Uludağ’ın I. oteller bölgesinde yer alan Genç Yazıcı Otel Uludağ, dağ manzaralı odaları ve kayak merkezine yakın konumu ile sezon boyunca kayak tutkunlarına hitap ediyor. Açık büfe ya da tam pansiyon olarak hizmet veren otel, aynı zamanda aileler tarafından ya da iş amaçlı bölgeyi ziyaret edenlere nispeten daha uygun fiyatlı bir konaklama imkanı sunuyor.
Uludağ Orman Köşkleri
Ahşap konaklama birimlerine ev sahipliği yapan Uludağ Orman Köşkleri, sömestrede ailelere çok daha farklı bir seyahat alternatifi sunuyor. Yaklaşık 6 kişinin konaklamasına kadar uygun olabilen birimleri sayesinde kalabalık aileler de hayalini kurduğu gibi bir kış tatili geçirebiliyor. Tesis aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve kamp için oldukça ideal.
Hotel Monte Baia
Kış turizmi için birden fazla aktivite olanağı sunan Hotel Monte Baia, sezon boyunca iş, SPA ya da kayak için sıklıkla tercih edilen ve ziyaretçilerin memnun kaldığı otellerden biri olarak ön plana çıkıyor. Siz de seyahatiniz boyunca tesiste konaklayarak dağ manzarasının keyfini çıkarabilir, böylece yılın tüm yorgunluğundan uzaklaşma şansı bulabilirsiniz.
Marjolaine Hotel
Ayvalık merkezdeki konumu ile dikkat çeken Marjolaine Hotel, aslına sadık kalınarak restore edilmiş tarihi taş konakta, misafirlerine konfor dolu bir hizmet sunuyor. Otel konumu sayesinde bölgeyi kolay gezme olanağı sunmasının yanı sıra ailenizle çıkacağınız sömestr tatili için de farklı bir alternatif.
Orchis Butik Otel
Ayvalık merkezde konaklamayı düşünenleri için zevkli iç dizaynı ve lezzeti menüler sunan restoranı ile her anlamda tatmin edecek tesislerden biri olan Orchis Butik Otel yaz-kış hizmet vermeye devam ediyor.
Doğa Thermal Health & Spa
Doğa Thermal Health & Spa, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye yalnızca 3 km mesafede konumlanıyor. Gerek aileler, gerek iş toplantıları, gerekse büyük organizasyonlar için tercih edilen otel, SPA olanakları ile tüm ziyaretçilerine şifalı çözümler sunuyor. Tesis daha lüks bir konaklama arayışında olanlar için en özel duraklardan biri.
Ninova Thermal Spa & Hotel
Ninova Thermal Spa & Hotel Pamukkale’de termal tatil arayışında olanlar için sunduğu hizmetler ile ön plana çıkıyor. Sıklıkla tercih edilen memnuniyet oranı yüksek olan bu tesis aynı zamanda aile süitine de ev sahipliği yapıyor.
Edirne Hilly Hotel
Edirne Hilly Hotel, özellikle de İstanbul’dan yola çıkacak ve kısa süreli bir kaçamak arayışında olanların tercih edebileceği en keyifli duraklardan biri olan Edirne’de hizmet veriyor. Konforun en üst seviyede tutulduğu bu otel modern dekorasyonlu konaklama birimleri, toplantı odaları, lüks restoranı ve SPA hizmetleri ile beklentinizin çok da üzerinde bir hizmet anlayışına sahip.
Kral Kaya Otel
Bölgenin tarihi değerlerinden Kral Kaya Mezarları’nın yanı başında yer alan Kral Kaya Otel, hem konumu hem de müşteri memnuniyeti sayesinde aile ile konaklamalar için hem ideal hem de uygun fiyatlı çözümler sunuyor.
Lale Han Otel & Restaurant
Tarihi bir konakta otantik tarzda bir konaklama imkanı sunan Lale Han Otel & Restaurant, Amasya’nın merkezinde konaklamak isteyen aileler için en ideal otellerden biri olarak ön plana çıkıyor.
The Green Park Kartepe Resort & Spa
Kartepe’de dağın zirvesinde yer alan The Green Park Kartepe Resort & Spa, hem kayak pistleri hem de Sapanca Gölü’nün hakim olduğu harika bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Tesis SPA, hamam, havuz, açık büfe restoran ve kayak pisti gibi olanaklar ile gelen tüm konuklara hayalini kurduğu gibi keyifli bir tatil yaşatıyor.
Sessiz Ev Çiftlik Otel
Sessiz Ev Çiftlik Otel doğayla iç içe, sakin ve aynı zamanda huzur dolu bir sömestr tatili geçirmeyi düşünen ailelere Maşukiye’de rüya gibi bir tatil olanağı sunuyor. Otel kış aylarını şömine başında geçirmek isteyen ya da günübirlik Kartepe zirvesinde kayak yapmak isteyenler için ideal olup, yaz aylarında ise yüzme havuzu ile serinleme imkanı sunuyor.
Bünyesindeki kayak merkezi ile kayak tutkunlarını sevindiren bir diğer durak olan Kartalkaya ise pistleri ve konaklama birimlerinin çeşitliliği ile kısa sürede ülkemizin popüler duraklarından biri haline geldi.
Grand Kartal Otel
Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya’da konumlanan Grand Kartal Otel, eşsiz manzarası ve sunduğu hizmetler ile ziyaretçilerine unutulmaz bir tatilin kapılarını açıyor. Aile ile konaklamalar için de oldukça uygun olan otelde, çocuk kulübünün yanı sıra bebek bakım odası ve bebek büfesi gibi olanaklar bulunuyor.
Grand Baysal Otel
Grand Baysal Otel, hem doğayla iç içe olmak, hem de kayak yapmak isteyen konuklarına Kartalkaya - Sarıalan’da hizmet veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan tesisin odalarında ise tüm ihtiyaçlarınız düşünülmüş.
Sömestre’de çocukları ile kültür turu yapmak isteyen aileler, Türk tarihinin önemli anlarına ve mücadelelerine tanık olan Çanakkale’yi tercih ediyor.
The City Residence
Özellikle kalabalık gruplar ya da aile ile konaklamalar için rahatlıkla tercih edilebilecek olan The City Residence, ev konforunu ve huzurunu arayanlara sesleniyor. Tesisin özenle dizayn edilmiş daireleri hem ekonomik, hem de bir evde ihtiyacınız olan her şeyi barındırıyor.