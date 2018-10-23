İşte dünyanın en hızlı büyüyen ağacı!

Çin’in sadece bu bölgesinde bir milyon hektarlık bir alanda bambu ağaçları bulunuyor.

Bir bambu ağacı ekimi ise şöyle gerçekleşiyor: Bambu tohumu beş yıl boyunca sulanıyor ve ağaç beş yıl sonunda topraktan filizlenmeye başlıyor.

Beşinci yılın sonunda gözüken bambu fidanı, ardından sadece altı ayda 27 metre boya ulaşıyor.

Çin, dünya bambu üretiminde yüzde 90’lık bir pazar payına sahip.

Toprağa tohum olarak ekilen ve beş yıl gübrelenen bambu ağacı, günde yaklaşık 90 santimetre büyüyerek dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi unvanını kazanarak ve Guniess Dünya Rekorlar Kitabı'na da girdi.