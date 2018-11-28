İstanbul’un kahvaltı durağı

İşte Beşiktaş’ın en iyi kahvaltıcıları

​

Güne harika bir başlangıç yapmak için kahvaltı şart! Hele bir de hafta sonu arkadaşlarla yapılan kahvaltıların tadına doyum olmuyor. Beşiktaş kahvaltı denince akla gelen ilk adreslerden biri. Özellikle “Kahvaltıcılar Sokağı” hafta sonları dolup taşıyor. Beşiktaş konumu itibariyle İstanbul’da her noktaya rahatça ulaşabileceğiniz bir semt. Yolcu360‘tan bir araç kiralayıp İstanbul’da bir haftasonu turu atarken, güne Beşiktaş’ta bir kahvaltı faslıyla başlayabilirsiniz. Peki nerede kahvaltı etmeli? İşte henüz keşfetmeyenler için en lezzetli Beşiktaş kahvaltıcıları…

Bi Kahvaltı

Kahvaltıcılar Sokağı’nda keyifle kahvaltınızı yapabileceğiniz mekanlardan ilki Bi Kahvaltı. Özellikle menemeniyle damakları şenlendiren mekanın pişileri de çok lezzetli. Sabah kahvaltısında siz de benim gibi pişi yemeyi seviyorsanız burada pişinin her türlüsünü bulabilirsiniz. Beyaz peynirli pişi tabağı her daim favorim! Mekanda serpme kahvaltı seçeneği de bulunuyor.

Pişi Breakfast & Burger

Beşiktaş’ın meşhur kahvaltıcılarından bir diğeri de Pişi Breakfast&Burger. Bir tabak yiyenin bir tane daha sipariş vereceği mekanda peynirli, sucuklu, sosisli ve çikolatalı pişi çeşitlerini deneyebilirsiniz. İki çeşit kahvaltı seçeneği de bulunan mekan hafta sonları oldukça rağbet görüyor.

Çakmak Kahvaltı Salonu

Beşiktaş’ın en eski kahvaltıcılarından biri olan Çakmak Kahvaltı Salonu’nu hala keşfetmediyseniz bir an önce yolunuzu düşürmenizi tavsiye ederim. Sadece Beşiktaş’ın değil İstanbul’un en iyi ve salaş kahvaltı mekanlarından biri olan Çakmak’ta hem gözünüz hem mideniz doyuyor. Peynir tabağı, bal-kaymak, söğüş, reçel, zeytin, yumurta, pişinin yer aldığı kahvaltının ücreti 40 TL. Kaşarlı menemeni de müdavim yaptıracak kadar lezzetli. Mekana hafta sonu gitmek isterseniz kuyruk beklemeniz olası, fırsatınız varsa hafta içi gidin derim.

Reçel Türevleri

Kahvaltıda reçel olmadan asla diyenlerdenseniz sizleri Reçel Türevleri’ne alalım. Mekanda mevsimine göre servis edilen 45’ten fazla reçel çeşidi bulunuyor. Üstelik hepsi doğal ve birbirinden lezzetli. Siyah havuç, karpuz kabuğu, alıç, limon gibi her yerde tadamayacağınız reçelleri burada bulabilirsiniz. Mekanda serpme kahvaltının yanı sıra gözleme ve hamur kızartması, bazlama sandviç gibi çeşitler de mevcut.

Otlangaç

Beşiktaş’ta sevdiğim kahvaltı mekanlarından bir diğeri de Otlangaç. Kahvaltıcılar Sokağı’na nazaran daha sakin olduğu için hem sıra bekleme derdiniz yok hem de aşırı kalabalık olmadığı için keyifli oturup kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Menemen ve yumurta çeşitleri bir hayli zengin olan mekanda tek ve çift kişilik serpme kahvaltı seçenekleri de bulunuyor.

Oktay Kurabiye Fırını

Beşiktaş kahvaltı mekanları arasında farklı bir yeri olan Oktay Kurabiye Fırını’nı da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Birbirinden lezzetli ve taze kurabiyeleri bir arada bulabileceğiniz bu fırın Beşiktaş’ın en eski işletmelerinden biri. 1930’lara kadar uzanan tarihiyle semtin adeta demirbaşı haline gelen Oktay Kurabiye Fırını’nda çay eşliğinde kurabiye keyfi fırsatını kaçırmayın!

Yolcu360’tan bir araç kiralayın semt semt gezerken İstanbul’un keyfini çıkarın.