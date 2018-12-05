İstanbul’da yeni trend bu semt: Yeldeğirmeni

​

Instagram’ın fenomen gezgini @seyahatimgeldi hesabının yazarı Birten Çankaya sizin için hem Yeldeğirmeni’ni gezdi hem de bu semtte uğrayabileceğiniz en güzel mekanları yazdı.

Yeldeğirmeni mekan rehberi

Son yıllarda Yeldeğirmeni İstanbul’un en popüler semtlerinden biri haline gelmeye başladı. Cihangir ve Karaköy’ün tahtını sallayan Yeldeğirmeni ardı ardına açılan mekanlarıyla her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Anadolu yakasının en sevdiğim semtlerinden biri olan Yeldeğirmeni’nde keyifle gittiğim mekanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle Anadolu Yakası’nda Salacak’tan tutun Bostancı’ya kadar gezilecek pek çok nokta daha olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu sebeple Yolcu360‘tan İstanbul araç kiralama fiyatlarına bakmadan yola çıkmayın derim…

Cafe Mu

Lezzetli kahvelerinin yanı sıra sıcak ve samimi ortamıyla dikkat çeken Cafe Mu Yeldeğirmeni’nin öne çıkan mekanlarından biri. Dilerseniz lezzetli bir kahvaltı ile güne başlayabileceğiniz Cafe Mu’nun balkabaklı cheesecake’ini denemenizi tavsiye ederim. Mekan, soğukların kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde iç ısıtan bitki çaylarıyla da iddialı.

Küff

Bir Yeldeğirmeni klasiği olan Küff öyle sevildi ki, hafta sonları yer bulabilmek neredeyse imkansız olmaya başladı. Özellikle kahvaltısı ile müdavimlerinin kalbini çalmayı başaran Küff uygun fiyatları ve zengin menüsüyle rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. İki kişilik kahvaltısında peynir çeşitleri, sucuk tava, zeytin, sahanda yumurta, pişi, nutella, bal-kaymak, patates salatası, yeşillik ve sınırsız çay yer alıyor. Öyle doyuyorsunuz ki akşama kadar yemek istemeyeceğinize eminim. Küff burger, pesto sandviç ve ev yapımı köfte de önerebileceğim diğer lezzetler. Mekanın Bahariye’de de iki şubesi bulunuyor.

Bop (Breakfast Of Pan)

Yeldeğirmeni’nde kahvaltı keyfi yapmak isteyenlere bir diğer önerim Bop! Pestolu ve mantarlı omleti bir tane daha sipariş verdirtecek kadar lezzetli. Ekşi mayalı ekmek üstü yumurta, zencefilli-beyaz peynirli omlet, muzlu tost mekanın öne çıkan diğer lezzetleri. Bop diğer mekanlara göre küçük olduğu için özellikle hafta sonları erken gitmenizde fayda var. Serpme kahvaltıdan sıkıldıysanız listenize mutlaka ekleyin derim.

Damla Pide

Baştan söyleyeyim, eğer siz de benim gibi pide yemeyi seviyorsanız Damla Pide’nin müdavimi olacaksınız! Semtin salaş ama iddialı pidecisi Damla Pide’nin kavurmalı kaşarlı ve kıymalı pidesi gibi yok! Sonraki gidişlerinizde lahmacununa da şans vermeyi unutmayın.

Kütük

Uygun fiyatları ve samimi ortamıyla kısa sürede beğeni toplayan Kütük arkadaşlarınızla kahve içip sohbet edebileceğiniz keyifli mekanlardan biri. Karakolhane Caddesi’nde yer alan Kütük’te çay-tost ikilisiyle hızlı bir kahvaltı yapabilir veya hafta sonu sevdiklerinizle serpme kahvaltıya gelebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun!

Keyifli bir İstanbul turu için Yolcu360’tan bir araç kiralayın gezerken kafanız rahat olsun.