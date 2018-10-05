İstanbul'da doğanın keyfini yaşayabileceğiniz 5 yer

ATATÜRK ARBORETUMU

Belgrad Ormanı'nın yer aldığı doğayla iç içe arazide bulunan Atatürk Arboretumu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne ait bir araştırma alanı olmakla birlikte özellikle hafta sonu İstanbulluların gözdesi oluyor.

Doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek veya farklı ağaç türleri hakkında bilgi sahibi olmak için Atatürk Arboretumu'na gelen İstanbullular özellikle sonbahar aylarında muhteşem bir manzarayla karşılaşıyor. Hacıosman metro durağından hareket eden 42HM kodlu Bahçeköy otobüsünü kullanarak yaklaşık yarım saatte Atatürk Arboretumu'na ulaşabilirsiniz.

EMİRGAN KORUSU

Boğaziçi'nin Avrupa yakasında yer alan Emirgan, Sarıyer ilçesinde yer alıyor. Rumelihisarı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yakın mesafede bulunuyor. Özellikle bahar mevsiminde gerçekleşen lale festivaliyle rengarenk bir görünüme kavuşan Emirgan, ailelerin yanı sıra aşıkların da uğrak rotası haline gelmekte. Taksim-Sarıyer arasındaki rotada sefer düzenleyen toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabileceğiniz Emirgan Korusu'nun içinde Mısır Hidivliği ailesine mensup İsmail Paşa'nın 19. yüzyılın sonlarında yaptırdığı ve bugün de kullanılmakta olan Sarı Köşk yer alır.

GÜLHANE PARKI

19. yüzyılda çehre değiştirmeye başlayan İstanbul'da Sultan Abdülmecit döneminde açılan ve Tanzimat Fermanı'nın da ilan edildi yer olan Gülhane Parkı, 1912'de resmen halka açık bir park haline dönüştürüldü. Daha sonraları hayvanat bahçesi olarak da hizmet veren park, günümüzde kentin tam kalbinde en önemli yeşil alanlardan biri olma özelliği taşımaktadır. Gülhane Parkı'na, Sarayburnu, Gülhane tramvay durağı ve Sirkeci'den giriş yapabilirsiniz. 100.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Gülhane parkıda farklı türde ağaç ve çiçekler de bulunmakta.

IHLAMUR KASRI

Beşiktaş ilçesi sınırları içinde bulunan ve içinde yer aldığı bölgeye adını veren Ihlamur Kasrı, Sultan Abdülmecit döneminde merasim köşkü olarak kullanılmak amacıyla mimar Nigoğos Balyan'a yaptırılmıştır. Günümüzde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Ihlamur Kasrı aynı zamanda bahçesiyle de İstanbullulara hizmet vermekte.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI

Dolmabahçe, Maçka, Nişantaşı ve Harbiye arasındaki geniş alanda yer alan Maçka Demokrasi Parkı, İstanbul'un en ünlü yeşil alanlarından biridir. Bir zamanlar evsizlerin yaptığı küçük barakaların bulunduğu ve "Cadılar Evi" olarak bilinen Maçka Demokrasi Parkı, günümüzde özellikle de hafta sonu şehrin en kalabalık yeşil alanlarından biri olma özelliği taşıyor.